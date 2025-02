Morì folgorato da un palo della luce, Comune e ditta chiamati al risarcimento danni

MONTENERO DI BISACCIA. Nicola Stante, il ragazzo di 14 anni tragicamente scomparso il 28 giugno 2022 a Montenero di Bisaccia, continua a essere al centro di una dolorosa vicenda legale. Mentre giocava nel parco giochi “Don Nino”, Nicola fu folgorato toccando un palo della pubblica illuminazione. Nonostante i tempestivi soccorsi, il giovane morì l’11 luglio, dopo giorni di lotta in ospedale, senza mai riprendersi. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, e ora la sua famiglia è impegnata in un procedimento legale che coinvolge il Comune e la ditta responsabile della manutenzione dell’illuminazione.



A distanza di oltre due anni dalla tragedia, le famiglie del ragazzo, assistite dagli avvocati Nicola, Calvano, Vincenzo Mastrangelo e Donatella Aquilano, hanno presentato richieste di risarcimento danni sia al Comune che alla ditta responsabile della manutenzione dell’illuminazione pubblica. Mentre il Comune è stato escluso dalla fase penale del procedimento (a seguito dell’archiviazione per il capo settore dell’Ufficio tecnico comunale), rimane coinvolto sotto l’aspetto civile, con la possibilità di essere chiamato a rispondere per corresponsabilità nel risarcimento del danno.

L’avvocato della ditta incaricata della manutenzione, Antonio Di Pietro, ha contestato l’entità delle richieste di risarcimento e ha sollevato la questione della corresponsabilità del Comune, considerando anche il contratto di assicurazione in essere con l’ente municipale. Di Pietro ha inoltre confermato la disponibilità della ditta a risolvere la questione extragiudizialmente, evitando così un lungo processo.

In risposta, il Comune ha deciso di avviare le procedure per incaricare un avvocato che tuteli la sua posizione, sia nella fase stragiudiziale che in eventuali futuri procedimenti legali.