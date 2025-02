Non mancano soldi al bancomat, ma notevoli i danni

LARINO. Come spesso avviene, più danni che bottino – anzi nessuno bottino – negli assalti dinamitardi agli sportelli bancomat, che vengono compiuti sul territorio. Ma sono proprio quelli che rischiano di creare disagi diffusi alla comunità. In un caso, a San Martino in Pensilis, addirittura venne soppressa l’agenzia creditizia che subì la deflagrazione. In altre circostanze, mesi di attesa da parte degli utenti, costretti a migrazioni per prelievi e altre operazioni.

Nel caso di oggi, il copione si è ripetuto, e i tre banditi fuggiti con la ‘solita’ e famigerata Audi nera, non sono riusciti a portare via nulla. Questo il quadro emerso dopo i controlli accurati della mattinata all’agenzia Unicredit di via Sturzo, a Larino. Nonostante lo sportello Atm fosse stato caricato in previsione del weekend, la tecnica della marmotta – con l’esplosione delle 4.50 – non ha reso il contante a portata di mano, riscontri che hanno messo in fila prelievi e somma caricata prima della chiusura del venerdì pomeriggio.

Intanto, proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Larino.