Prende fuoco un camioncino sull’A14, autista illeso

MONTENERO DI BISACCIA. Nella tarda serata di ieri un camioncino telonato è andato in fiamme mentre era in marcia sull’A14 al km 454+500. Il rogo sul veicolo in movimento è divampato sulla carreggiata Sud, nel territorio di Montenero di Bisaccia.

L’autocarro non aveva merce sul cassone, al volante un conducente di nazionalità francese, che è riuscito per fortuna ad abbandonare il mezzo da lavoro in tempo, restando illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e la Polizia autostradale di Vasto Sud, dovranno accertare le cause che hanno provocato l’incendio.