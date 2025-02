Rapina alle Poste di Poggio imperiale, quattro arresti

SAN SEVERO. Un’operazione fulminea dei Carabinieri della Compagnia di San Severo ha portato all’arresto in flagranza di quattro persone – due uomini e due donne – accusate, a vario titolo, di rapina, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il colpo, avvenuto nella mattinata del 5 febbraio scorso, ha visto i malviventi armati e a volto coperto assaltare l’Ufficio Postale di Poggio Imperiale, sottraendo un bottino di circa 90.000 euro.

Il colpo all’Ufficio Postale

La rapina si è consumata in pochi minuti. I quattro criminali, approfittando dell’orario di apertura degli uffici, hanno colto di sorpresa il direttore, che in quel momento si trovava solo all’interno della filiale. Minacciandolo con un fucile a canne mozze e alcune pistole, lo hanno costretto a consegnare il denaro contenuto nelle cassette di sicurezza e nella giacenza del bancomat. Subito dopo, i rapinatori si sono dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca, risultata poi rubata.

Le indagini e gli arresti

L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di risalire rapidamente ai responsabili. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto l’auto utilizzata per la fuga parcheggiata in un quartiere di San Severo, predisponendo un’operazione di sorveglianza a largo raggio per bloccare i sospetti.

Le indagini hanno portato all’individuazione di un giovane di 23 anni, trovato in possesso delle armi usate durante il colpo. Successivamente, sono state fermate due donne, rispettivamente di 40 e 57 anni, che detenevano parte del denaro rubato. Le perquisizioni nell’abitazione della 57enne hanno permesso di rinvenire elementi chiave: le chiavi dell’auto rubata, vestiti compatibili con quelli indossati dai rapinatori e fascette riconducibili alle banconote sottratte. Tali indizi hanno portato all’identificazione di un ulteriore complice, un giovane di 21 anni, figlio della donna, anch’egli coinvolto nella rapina.

Le misure cautelari

A seguito dell’udienza di convalida degli arresti, i due uomini sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre per le due donne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione ha rappresentato un importante successo per le forze dell’ordine, che con un lavoro tempestivo e meticoloso sono riuscite a smantellare il gruppo criminale e a recuperare parte del bottino. Le indagini proseguono per verificare eventuali complicità e ricostruire l’intera rete coinvolta nella rapina.