Rapina alle Poste di Poggio Imperiale: quattro arresti

TERMOLI. Un colpo ben orchestrato quello avvenuto nella mattinata del 5 febbraio all’ufficio postale di Poggio Imperiale, dove una banda armata ha fatto irruzione, minacciando i dipendenti e portando via quasi 80mila euro tra contanti della cassaforte e banconote prelevate dallo sportello Postamat.

Le indagini lampo dei Carabinieri hanno portato all’arresto di quattro persone, tutte originarie di San Severo. Due giovani, classe 2001 e 2003, sono finiti in carcere con l’accusa di rapina a mano armata in concorso con altri soggetti ancora da identificare. Altre due donne – tra cui la madre di uno degli arrestati – sono accusate di ricettazione e occultamento di parte del bottino e sottoposte all’obbligo di firma, secondo quanto disposto dal gip Protano del Tribunale di Foggia.

Il piano e la fuga: il ruolo delle immagini di videosorveglianza

Il blitz all’interno dell’ufficio postale è stato rapido ed efficace: i rapinatori, armati, hanno minacciato i dipendenti con frasi del tipo “State calmi… se non succede niente, non vi facciamo nulla”, arrivando persino a sequestrare un impiegato chiudendolo in bagno fino a quando non è stato necessario il suo intervento per aprire le porte d’uscita.

La svolta investigativa è arrivata grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza. I filmati hanno immortalato una Alfa Romeo Giulietta bianca – risultata rubata – utilizzata dai malviventi per la fuga. I militari hanno poi ricostruito gli spostamenti successivi, individuando l’incontro tra i due uomini e la successiva divisione del bottino, parte del quale è stata rinvenuta in possesso delle due donne coinvolte.

Tra le somme recuperate dagli inquirenti figurano 1.000 euro e 17.500 euro, nascosti e poi scoperti durante le indagini. La madre di uno degli arrestati ha ammesso di aver preso il denaro dopo aver saputo del “guaio” in cui si era cacciato il figlio, senza però fornire ulteriori dettagli sul possibile coinvolgimento di altre persone.

Le indagini proseguono per identificare tutti i membri della banda e recuperare la restante parte del bottino.