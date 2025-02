TERMOLI. Intervento tecnico nella mattinata di oggi, sul Corso Nazionale, a causa di un lampione pericolante. Situazione di rischio evidente, soprattutto per attività e passanti, subito gestita dagli operai della manutenzione dei Lavori pubblici, che hanno messo in sicurezza il punto dell’illuminazione pubblica, rimuovendolo e aprendo un ticket con Enel Sole, per la riparazione.

L’inconveniente è avvenuto all’altezza di via Adriatica.