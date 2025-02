Rubano sulla tomba del 14enne a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Non basta che sia la tomba di un quattordicenne, né che la sua morte abbia lasciato un segno profondo nella comunità e oltre. Non basta nemmeno il fatto che quegli oggetti lasciati accanto alla sua sepoltura rappresentino un ultimo legame affettivo tra la famiglia e un ragazzo andato via troppo presto. No, nemmeno di fronte a questo i ladri si fermano: la tomba di Nicola Stante, l’adolescente morto folgorato nel giugno del 2022 in un parco giochi, è da tempo oggetto di furti ripetuti.

I genitori e i familiari sono esasperati da questi gesti inqualificabili. Non si tratta solo della sottrazione di fiori, purtroppo un fenomeno diffuso nei cimiteri, ma anche di piccoli oggetti che avevano un profondo valore affettivo: modellini di macchinine Fast & Furious, pupazzi, il suo shampoo e il suo profumo preferiti, la rosa blu lasciata per la festa della mamma e persino sigarette. Tutti elementi che per la famiglia rappresentavano un modo per mantenere vivo il contatto con Nicola, per onorare le sue passioni e la sua memoria.

La tomba di Nicola, come molte altre nel nuovo padiglione del cimitero di Montenero di Bisaccia, non è ancora completamente rifinita perché i lavori sono in corso. Tuttavia, i furti sono iniziati poco dopo la sepoltura e da allora non si sono più fermati. Nel tentativo di proteggere questi ricordi, la famiglia aveva riposto alcuni oggetti in una cassetta con lucchetto, ma evidentemente non è stato sufficiente. Qualcuno continua a sottrarre ciò che dovrebbe restare accanto al giovane.

Il dolore della famiglia si rinnova ogni volta che scopre l’assenza di quegli oggetti, piccoli ma significativi. Il rispetto per i defunti e per chi li piange sembra essere diventato merce rara, lasciando spazio a gesti di incredibile insensibilità. L’auspicio è che episodi simili non si ripetano più e che venga preservato il diritto al ricordo e al raccoglimento, senza ulteriori ferite per chi già soffre una perdita così grande.