Scoperte trappole per volpi, morti due esemplari: indagano i Carabinieri Forestali

TERMOLI. Non solo gli animali domestici nel mirino di qualcuno, come abbiamo riportato stamani, anche quelli selvatici sono a rischio, come le volpi, una specie protetta. A intervenire sono state le guardie ambientali del Gadit, del Congeav, veterinari Asrem e Carabinieri Forestali, in una zona di campagna alla periferia Sud di Termoli.

«Nella giornata di oggi siamo stati contattati da una cittadina termolese che ci ha segnalato il ritrovamento di una volpe impiccata, l’animale era ancora vivo ma agonizzante».

I volontari delle Gadit OdV sono intervenuti immediatamente con l’ausilio di una veterinaria affiliata, la quale durante il primo soccorso si è trovata ad effettuare più volte il massaggio cardiaco.

Sul posto sono giunti anche il medico veterinario Asrem di turno e i volontari del Congeav.

Tuttavia, nonostante i tentativi di soccorrerla, la volpe è morta.

I volontari di entrambe le associazioni hanno ispezionato il luogo facendo un’altra macabra scoperta, ad un centinaio di metri è stata rinvenuta una seconda volpe impiccata, dallo stato di decomposizione si capiva facilmente che era lì da qualche giorno.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri Forestali di Termoli.