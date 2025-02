Si distacca cavo sulla linea ferroviaria, disagi e rallentamenti sulla tratta Pescara-Foggia

TERMOLI. Disagi sul trasporto ferroviario nella tratta adriatica, sulla linea Pescara-Foggia.

Sulla linea Pescara-Foggia la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 12 per quasi un’ora, in prossimità di Montenero di Bisaccia, per accertamenti tecnici sulla linea. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi. A creare problemi il distacco di un cavo.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria..

Con l’aggiornamento delle 12.50, dopo la chiusura del binario 1, alla stazione di Termoli, il traffico è ripreso, ma rallentato.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti, variazioni o cancellazioni.