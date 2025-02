Smarrimento simulato: scoperto cavallo interrato illegalmente

GUGLIONESI. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Termoli hanno denunciato una donna per falso ideologico, dopo aver scoperto che il cavallo da lei dichiarato smarrito era in realtà stato seppellito in un terreno di sua proprietà.

Le indagini e la scoperta

Le indagini sono state avviate lo scorso maggio in seguito alla segnalazione di un possibile interramento illecito di un cavallo in un terreno privato. I Carabinieri Forestali, dopo aver verificato l’assenza di segnalazioni riguardanti equidi vaganti o furti di animali nella zona, hanno richiesto l’autorizzazione della Procura di Larino per poter effettuare uno scavo nel terreno dell’indagata.

Durante l’operazione, condotta nel punto individuato come possibile sito di seppellimento, sono stati rinvenuti a circa due metri di profondità resti ossei e residui di fibre muscolari. Il veterinario intervenuto ha confermato che tali resti appartenevano a un equide adulto.

Motivazioni e conseguenze legali

La donna, residente a Guglionesi, proprietaria di diversi cavalli per fini amatoriali, avrebbe scelto di interrare la carcassa per evitare i costi di smaltimento. Tuttavia, la normativa vigente stabilisce che il corpo degli animali deceduti, sia da reddito che di affezione, debba essere affidato a ditte specializzate per l’incenerimento. L’alternativa dell’interramento è ammessa solo previa autorizzazione sanitaria e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il mancato rispetto di tale procedura avrebbe comportato una semplice sanzione amministrativa, ma la donna ha dichiarato falsamente lo smarrimento dell’animale, aggravando la sua posizione. Ora dovrà rispondere alla Procura di Larino dell’accusa di falso ideologico.