Straniero irregolare espulso dalla Polizia di Stato

ISERNIA. Un cittadino egiziano, precedentemente arrestato per reati inerenti gli stupefacenti, all’atto della scarcerazione, è stato rimpatriato da personale della Polizia di Stato mediante accompagnamento al C.P.R. di Palazzo S. Gervasio (PZ).

Il cittadino egiziano, finito in carcere per violazione della normativa in materia di stupefacenti, dopo aver scontato un periodo di restrizione, dapprima presso il Carcere di “Regina Coeli” di Roma e successivamente presso l’Istituto isernino di Ponte San Leonardo, è stato scarcerato e prelevato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia i quali, dopo le procedure di identificazione, gli hanno notificato un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto e poi lo hanno accompagnato coattivamente al centro di Potenza in attesa del definitivo rimpatrio.