Tentata ‘violenza’ sulla statale 16 a Poggio Imperiale

POGGIO IMPERIALE. Un tentativo di violenza sessuale è avvenuto a Poggio Imperiale, a darne notizia è stato il sindaco, che condanna l’accaduto e ribadisce l’importanza della sicurezza e della legalità.

Questa mattina, la comunità di Poggio Imperiale è stata scossa da un grave episodio di violenza. Un tentativo di violenza sessuale è stato scongiurato grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini, allertati dalle urla di aiuto della vittima. L’aggressore – un cittadino del Gambia residente nel territorio di Lesina, nei pressi dell’ex Salsificio sulla statale 16 – è stato fermato grazie alla prontezza della comunità e all’intervento delle forze dell’ordine.

“Esprimo la mia più sincera vicinanza alla nostra concittadina, vittima di questo episodio inaccettabile – dichiara il sindaco di Poggio Imperiale –. Ho avuto modo di sentirla e mi ha rassicurato sulle sue condizioni: sta bene e presto sarà a casa. A lei e alla sua famiglia va il pieno supporto dell’amministrazione comunale.”

Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente i cittadini che sono intervenuti con coraggio e senso civico: “Il loro intervento è stato determinante per evitare conseguenze peggiori e dimostra ancora una volta il grande valore della nostra comunità, unita nel difendere la sicurezza e la dignità di tutti”.

Poggio Imperiale è da sempre una terra di accoglienza e integrazione, principi che restano saldi ma che devono necessariamente accompagnarsi al rispetto delle regole e della convivenza civile. “Non possiamo e non dobbiamo generalizzare, né alimentare divisioni – sottolinea il sindaco –. Nella nostra comunità vivono tante persone di diversa nazionalità che si integrano, lavorano onestamente e rispettano le leggi. Tuttavia, episodi di violenza come questo non possono essere tollerati e impongono una risposta chiara e decisa: la sicurezza di tutti i cittadini è e deve rimanere una priorità assoluta.“

L’amministrazione comunale continuerà a collaborare con le istituzioni e le forze dell’ordine per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza della comunità, senza discriminazioni ma con fermezza e determinazione.