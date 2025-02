’50 Ore Contest Cinematografico’: Castelmauro si trasforma in un set a cielo aperto

CASTELMAURO. La conferenza stampa di presentazione del 50 Ore Contest Cinematografico – Quinta Edizione, organizzato dall’Associazione Culturale Lilly, si terrà il 26 febbraio a Campobasso, presso l’Assessorato alla Cultura e Turismo, in via Milano (ex Gil), alle ore 10:30.

L’edizione 2025 del contest avrà luogo a Castelmauro, con la serata finale fissata per il 12 aprile. Il regista Simone D’Angelo, direttore artistico dell’iniziativa, il Consigliere regionale delegato per Turismo e Cultura Fabio Cofelice e il sindaco di Castelmauro Flavio Boccardo interverranno durante l’incontro.

L’evento, sostenuto dalla Regione Molise attraverso l’Avviso Pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica” e con il supporto del Comune di Castelmauro, offre alle troupe partecipanti 50 ore di tempo per scrivere, girare e montare un cortometraggio, basato su tre parametri stabiliti dall’organizzazione.

Una delle principali novità di quest’edizione è la scelta di Castelmauro come location per le riprese: il piccolo borgo molisano diventerà un set a cielo aperto nei giorni dal 4 al 6 aprile, trasformando il paese in un luogo di creazione cinematografica. Il contest, oltre a essere un’opportunità creativa per giovani appassionati di cinema, rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale, contribuendo allo sviluppo locale del territorio molisano.