A Santa Croce la tappa del ‘museo a cielo aperto’ del Maua

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa Croce di Magliano si prepara a diventare una delle nuove tappe di Maua (Museo di Arte Urbana Aumentata). Maua è un format ideato dall’impresa culturale Bepart e che ha preso vita in città come Milano, Torino, Palermo, Brescia e Waterford.

Nel 2024, grazie al finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU, gestito dal Ministero della cultura, Bepart ha dato vita al “MAUA Special Edition“, conducendo una mappatura nazionale di circa 300 enti culturali attivi nell’arte urbana, e selezionando una rosa ristretta di enti considerati un esempio di best practice a livello nazionale e internazionale.

Il risultato di questa selezione è stata la scelta di cinque nuove località italiane, in cui sorgeranno i nuovi itinerari artistici in realtà aumentata delle nuove edizioni di MAUA, e tra questi ci sarà proprio Santa Croce di Magliano, insieme a Firenze, Diamante, Favara e Aielli.

Collaborazioni e Partner

A Santa Croce di Magliano, la nuova tappa del museo a cielo aperto è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Bepart e l’Associazione Culturale Antonio Giordano (ACAG), che dal 2014 organizza il Premio Antonio Giordano (PAG), un evento dedicato all’arte urbana la cui finalità è la promozione e divulgazione delle arti visive partendo rigorosamente dalla strada, eletto come luogo privilegiato per il confronto e lo scambio delle conoscenze. Il PAG negli anni ha coinvolto decine e decine di artisti che hanno realizzato più di 40 murales, diversi per linguaggio e tecnica, dalla forte carica espressiva, capaci di coinvolgere lo spettatore e cambiare in meglio la percezione dello spazio urbano.

Il progetto MAUA a Santa Croce di Magliano coinvolge anche l’associazione ME.MO.Cantieri Culturali aps, un team di archeologi, antropologi e storici dell’arte impegnati nel rivitalizzare il patrimonio culturale e la crescita della sua identità come bene collettivo attraverso processi di valorizzazione e promozione territoriale, la Pro Loco Quattro Torri, punto di rifermento della comunità in tema di coesione sociale, sviluppo turistico e culturale del paese e il comune di Santa Croce di Magliano, da anni impegnato, attraverso l’assessorato alla cultura, nella promozione culturale con iniziative spesso in partenariato con enti, associazioni e realtà culturali della regione.

Workshop gratuito di quattro giorni

Il programma, iniziato a settembre 2024, prevede attività online e in presenza dedicate alla progettazione culturale, project management, incubazione, accelerazione e open innovation.

Il progetto prevede inoltre un workshop gratuito di quattro giorni, 29 e 30 marzo e 5 e 6 aprile prossimi, in presenza a Santa Croce di Magliano, rivolto a creativi digitali di ogni età e dedicato alla creazione di animazioni multimediali in realtà aumentata e sessioni di approfondimento tecnologico.

Il workshop sarà finalizzato alla produzione di opere in realtà aumentata che entreranno a far parte del progetto MAUA Santa Croce di Magliano. Ogni partecipante selezionato diventerà autore di un’opera del MAUA, trasformando uno dei murales in opera d’arte digitale. Le migliori opere saranno supportate e valorizzate da pubblicazioni multicanale e da una mostra itinerante fruibile dal pubblico grazie alla realtà aumentata.

L’obiettivo è coinvolgere 40 creativi digitali, approfondendo per loro, attraverso il workshop, metodologie di ideazione, design e produzione di contenuti di AR (realtà aumentata); i contenuti prodotti dagli artisti selezionati, alla fine del workshop, verranno poi pubblicati sul sito e sull’app Bepart che ne consentirà la fruizione al pubblico, durante la visita alle opere d’arte urbana di Santa Croce di Magliano.

Candidature

Gli artisti digitali interessati a cogliere questa fantastica opportunità potranno presentare le proprie candidature fino al 12 marzo attraverso il seguente link [https://mauamuseum.com/maua-special-edition-fa-rotta-verso-il-molise-nei-luoghi-del-pag-aperta-la-call-for-digital-artist/]. L’iscrizione è gratuita così come la partecipazione al workshop per gli artisti selezionati.

La selezione è rivolta ad artisti digitali che sappiano realizzare in autonomia animazioni video 2D e/o modelli 3D animati, della durata minima di 1 minuto e massima di 3. A tal fine è richiesta la conoscenza e l’utilizzo dei principali programmi di editing di immagini (Photoshop, Premiere, After Effects, Procreate, etc.) e/o programmi di modellazione e animazione 3D come Blender, Cinema4D, Maya, etc.).

La realtà aumentata sarà utilizzata per dare vita alla street art di Santa Croce di Magliano, trasformando i murales esistenti in opere d’arte dinamiche e interattive attraverso animazioni video 2D e modelli 3D animati. Questo arricchirà il patrimonio artistico locale e offrirà alla comunità un’esperienza innovativa e immersiva.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare i murales attraverso smartphone o tablet, arricchendo così l’esperienza visiva con animazioni e contenuti multimediali.

Questo progetto non solo consolida Santa Croce di Magliano come centro attivo nella ricerca artistica, nell’ambito dell’arte urbana, ma promuove anche l’idea di un turismo culturale sostenibile e partecipativo. È un’occasione irripetibile per valorizzare il patrimonio locale e attrarre visitatori pronti a vivere un’esperienza straordinaria che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione.