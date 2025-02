Accesso diretto alla salute mentale: servizio gratuito e senza impegnativa

TERMOLI. Il Centro di Salute Mentale (Csm) di Termoli, in ottemperanza alla normativa vigente (capo IV art.24, 25 e 26 del DPCM 12 gennaio 2017), e su impulso delle associazioni familiari, ha attivato dal mese di ottobre 2024 un servizio di accesso diretto per i cittadini, senza necessità di impegnativa e completamente gratuito.

L’accesso diretto è rivolto ai residenti del Basso Molise dai 16 anni in su e garantisce un supporto tempestivo a chi ne ha bisogno. Una scelta che nasce dalla crescente necessità di servizi di salute mentale.

L’importante servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, permette a chiunque abbia necessità di assistenza psichiatrica di ricevere supporto immediato. Un medico psichiatra sarà a disposizione per gestire urgenze, effettuare prime visite e predisporre la presa in carico degli utenti. Inoltre, il sabato mattina sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico, accessibile dopo l’inserimento in una breve lista di attesa.

In caso di emergenze, gli incontri in accesso diretto saranno riorganizzati tramite liste interne per garantire una gestione ottimale delle necessità dei pazienti.

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la tutela della Salute Mentale, un tema di estrema importanza per il benessere della comunità. Grazie all’impegno della ASREM e del CSM di Termoli, i cittadini possono contare su un servizio accessibile, efficace e gratuito, pensato per rispondere ai bisogni della popolazione e supportare anche i Medici di Medicina Generale nella gestione delle problematiche psichiatriche dei loro pazienti.

Nonostante le difficoltà legate alle risorse disponibili, la ASREM e il CSM di Termoli continuano a impegnarsi per radicare sempre più i servizi di salute mentale sul territorio, offrendo un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il CSM di Termoli al numero di telefono allo 0875/717601