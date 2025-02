Al via la decima edizione del “Villaggio di Carnevale”

TERMOLI. Anche quest’anno non mancheranno allegria, divertimento, musica, balli, coriandoli e tanta animazione per il “Villaggio di Carnevale” che si terrà dall’1 al 4 marzo prossimi. Un evento atteso da grandi e piccini che prevede una infinità di iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Termoli per tramite dell’assessorato alla Cultura.

Per il “Villaggio di Carnevale”, che si terrà in Piazza Vittorio Veneto, si tratta della decima edizione e questa volta le sorprese saranno davvero tante per coloro che per tutto il periodo carnevalesco decideranno di portarsi in piazza per trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Di seguito il programma degli eventi:

Sabato 1 marzo alle ore 10:30 “Sorridere Sempre Carnival Party”, una super divertente manifestazione organizzata ad arte dai “maestri del sorriso”, durante la quale i clown faranno vivere ai partecipanti momenti di gioia e spensieratezza. Nel pomeriggio, dalle ore 17:30, ci sarà “Il prestigioso mondo di Mago Awax”, in cui i partecipanti saranno “trasportati” nello straordinario mondo della magia. Dalle ore 19 la piazza si trasformerà in una vera e propria pista da ballo in maschera con il “Carnival Party” e il DJ set di Mike Campanelli.

Domenica 2 marzo doppio appuntamento: alle ore 10:30 “Impazza la Piazza” con Coco’ e Mago Yorka che animeranno la piazza con musica, bolle di sapone e magia. Alle ore 15:30 la tanto attesa “Parata di Carnevale” che, con tanto di maschere, musica e premiazione finale, partirà da Piazza Duomo fino a raggiungere Piazza Vittorio Veneto, dove il DJ Luca Di Campli sarà pronta a scatenare la festa.

Lunedì 3 marzo si tornerà in piazza dalle ore 17:30 per l’iniziativa “A Carnevale, ogni gioco vale!”: un divertentissimo pomeriggio da trascorrere in compagnia dei mirabolanti giochi del grande Mago Tony.

Ma per un gran Carnevale che si rispetti occorre anche un gran finale: la quattro giorni dedicata al divertimento di grandi e piccoli si chiuderà martedì 4 marzo con l’appuntamento “Il Gran Gala’ di Carnevale” alle ore 17:30. Una strepitosa festa con musica, magia, clowneria e ballo insieme alla scuola di danza Emozioni Latine.

In caso di condizioni meteo avverse la Parata di Carnevale, prevista per domenica 2 marzo alle ore 15:30 verrà rinviata a martedì 4 marzo e si svolgerà con le medesime modalità.