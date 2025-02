TERMOLI. Oggi, mercoledì 26 febbraio, presentazione del libro “Alberi dentro di noi” a Villa Inclinata. L’antologia di autori vari contiene all’interno poesie di Rossella de Magistris e Luigi Pizzuto Continuano le giornate all’insegna della cultura a Termoli nel Caffè Artistico e Letterario dei Cantieri Creativi diretti da Antonietta Aida Caruso.

Spazio in questo caso ai libri che hanno un occhio di riguardo al mondo del verde. Nel tardo pomeriggio, alle ore 17, appuntamento presso il Salotto Culturale di Villa Inclinata. Titolo del libro “Alberi dentro di noi” a cura della poetessa barese Maria Pia Latorre con prefazione di Sandro Marano. Si tratta di un’antologia dalle tante voci da destinare al mondo che ci circonda. Ricca di versi espressivi, sensibilissimi, dove germoglia l’amore per gli alberi e il verde. La raccolta, tra voci che cantano la bellezza della natura, contiene composizioni di tanti poeti italiani provenienti da svariate regioni d’Italia.

“Nel nome della poesia e della natura, precisa la curatrice dell’opera Maria Pia Latorre, abbiamo cucito col filo del respiro i nostri suoni con quelli di autorevoli voci poetiche. Imbastendo in modo originale quello che ognuno di noi avverte dentro”. “Gli alberi, precisa Sandro Marano nella prefazione, sono a tutti gli effetti custodi e sentinelle della vita sulla Terra”. È una verità che la società attuale ignora decisamente. Insomma, una grande verità. È indiscutibile che la vita dell’uomo dipende dalle piante e dal verde in genere. Distruggere i boschi e il nostro patrimonio forestale significa cancellare per sempre l’identità più esaltante del nostro paesaggio. E a mettere a dura prova la sua sopravvivenza.

“Alberi dentro di noi” dunque un messaggio forte per aver cura di più del nostro pianeta. Il ritmo del cuore poetico va in questa direzione. L’antologia contiene poesie di Rossella de Magistris e di Luigi Pizzuto che presenteranno la pubblicazione assieme alla scrittrice Antonietta Caruso. La schiera dei poeti di quest’opera indomita fa parte del Gruppo Poetico L’Isola di Gary. Il video che l’accompagna, “Nel cuore dell’anima”, si deve all’attore Franco Giacopino.