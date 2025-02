Captain Pellauz torna con “Mezza Pell”, la parodia molisana di Squid Game 2

TERMOLI. Dopo una pausa di riflessione, Captain Pellauz torna a farci divertire con le sue esilaranti parodie di grandi successi internazionali. Questa volta ha scelto Round and Round, la hit diventata sigla della seconda stagione di Squid Game, trasformandola in una versione tutta sua.

Captain Pellauz, alias Luca Grassia, ha collaborato con il producer Giuseppe Occhionero per tradurre il brano in dialetto termolese, dando vita a Mezza Pell. Come spiega lo stesso Luca, questa parodia è “un modo per combattere la depressione molisana” con ironia e leggerezza.

Il brano è già disponibile su YouTube, pronto a regalare sorrisi. Bentornato, Captain Pellauz: la tua comicità ci era mancata!

Michele Trombetta