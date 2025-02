Concorso scolastico europeo, studenti termolesi protagonisti a Strasburgo

TERMOLI. L’impegno del Movimento per la Vita, l’associazione che promuove, difende e valorizza la vita in tutte le età e situazioni, dal concepimento fino al suo termine naturale, è fortemente dedicato anche alle scuole. Non a caso sono da poco rientrati da Strasburgo, dal viaggio premio del concorso scolastico europeo, gli studenti del Molise che hanno partecipato alla 47esima edizione del concorso. L’esperienza, che ha previsto anche la visita al Parlamento Europeo, è stata indimenticabile e molto apprezzata dagli studenti. Rivolto alle scuole di tutta Italia, punta a far riflettere i giovani su temi molto importanti tra cui la salvaguardia e la promozione dei diritti umani nel loro insieme. Un premio speciale, un viaggio di incontro, confronto e conoscenza tra giovani di tutta Europa, un’occasione di crescita e consapevolezza di quanto ognuno può essere protagonista della costruzione di un futuro migliore. Un’opportunità per conoscere le istituzioni europee, parlare e confrontarsi con gli stessi Parlamentari, ma soprattutto la possibilità di lavorare su un disegno di legge che viene loro affidato dall’equipe. I ragazzi costituiscono un gruppo parlamentare e lavorano sulla proposta per emendarlo in base alle loro idee. Questo disegno di legge viene poi presentato ai parlamentari che i ragazzi incontrano durante il viaggio.

Entusiasta Rita Colecchia, presidente del Movimento per la Vita di Termoli, si complimenta vivamente con tutti gli studenti e per l’impegno dedicato al concorso con sensibilità, attenzione e spirito di collaborazione. Di seguito, riportiamo alcune riflessioni dei ragazzi.

“Noi ragazzi del Molise – scrivono – siamo appena arrivati e volevamo veramente ringraziarvi per la bellissima esperienza che ci avete fatto vivere. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto nuove amicizie e soprattutto abbiamo avuto delle opportunità culturali uniche che ci porteremo sempre con noi. Vi ringraziamo dal profondo del cuore e speriamo di rivederci presto”. Ancora: “È stata un’esperienza davvero bellissima che porterò con me per sempre. Sono grata di tutte le attività fantastiche che senza di voi non avremmo mai avuto la possibilità di vivere. È stato poi bellissimo legare in così poco tempo con persone prima sconosciute e scoprire nuove amicizie sparse per l’Italia. Grazie a tutti davvero”.

Gli studenti vincitori sono: Sara Noble (Liceo scientifico Termoli); Danilo Susi (Liceo Classico Termoli); Domenico Sauro (Itis Majorana Termoli); Lorenzo Brunetti (Majorana Isernia); Francesco Di Pasquale e Emanuele Di Rocco (Istituto Fascitelli Isernia); Francesca Di Primio (Omnicomprensivo Agnone).