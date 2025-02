Dal calcio al nuoto: i traguardi delle squadre termolesi

TERMOLI. Torna l’appuntamento con gli “Squilli di Trombetta”. Vediamo e diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti termolesi, nell’ultimo weekend.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920

Voto: 10 con lode

Il Termoli ha iniziato un trittico fondamentale di partite che determineranno se riuscirà a salvarsi direttamente o se dovrà passare dai pericolosi play-out. La prima risposta è arrivata con una vittoria esaltante, più netta di quanto non suggerisca il risultato finale.

Ad Ancona, la squadra di Andrea Mosconi si è mostrata autoritaria, concedendo agli avversari solo sporadiche occasioni per rendersi pericolosi. Ogni volta che ripartiva in contropiede, però, creava seri problemi alla porta dorica.

Ora, l’attenzione è tutta rivolta alla gara casalinga di domenica prossima contro il Chieti, una partita che, sulla carta, sembra proibitiva. Ma nessuno parte sconfitto in partenza: anche il Chieti farebbe bene a non sottovalutare la posizione del Termoli. La squadra teatina, gemellata con quella giallorossa da anni, troverà un’accoglienza speciale grazie alla campagna “Abbracciamoci”. Tuttavia, se sugli spalti sarà festa, in campo non ci saranno baci e abbracci: al fischio d’inizio, per 90 minuti, sarà solo battaglia sportiva, come giusto che sia.

VOLLEY FEMMINILE – PRIMA DIVISIONE – DELFINA VOLLEY SCHOOL

Voto: 10

Nel turno infrasettimanale di ieri pomeriggio al Palazzetto dello Sport “Palafraraccio” di Isernia, la Prima Divisione femminile ha conquistato la matematica promozione in Serie D imponendosi 1-3 sulla Volley Isernia di coach Francesco Iavagnilio.

Le ragazze di mister Mottola, pur giocando sottotono contro la terza in classifica, riescono a ribaltare un primo parziale iniziato male. Dopo un time-out e una strigliata del tecnico, il set cambia volto e la Delfina lo chiude sul 23-25.

Nel secondo set, Mottola chiede più concretezza e attenzione nelle singole rigiocate: risultato, 18-25 per le bassomolisane. La Delfina sembra finalmente sbloccarsi, ma nel terzo set parte male e deve inseguire le isernine. Nonostante qualche accorgimento tattico e un buon recupero, il set si chiude sul 25-23 per le padrone di casa.

Cambio campo e match riaperto. La Delfina, già sicura della promozione con due set vinti, non si accontenta e punta all’intera posta in palio. Il quarto set è a senso unico: 16-25 e vittoria per le termolesi, che con una giornata d’anticipo (e in attesa degli altri risultati) possono festeggiare la storica promozione in Serie D

NUOTO – CATEGORIA MASTER – NUOTATORI TERMOLESI H2O

Voto: 9,5

Domenica 23 febbraio è stata una giornata positiva per la squadra Master della società H2O Sport Termoli e Vasto, che ha ottenuto grandi risultati nei campionati regionali.

Argento per Nunzio Floriano Amicone (M40) nei 200 rana ( 4’36.22 )

per Nunzio Floriano (M40) nei 200 rana ( ) Argento per Roberto De Camillos (M35) nei 400 stile ( 5’22.66 )

per (M35) nei 400 stile ( ) Bronzo per Valerio D’Abramo (M55) nei 200 stile ( 2’50.46 )

per (M55) nei 200 stile ( ) Oro per il coordinatore Rocco Maurizio (M35) nei 50 stile ( 26.53 )

per il coordinatore (M35) nei 50 stile ( ) Doppio oro per Walter Coccia nei 50 delfino ( 30.82 ) e nei 100 misti ( 1’12.09 )

per nei 50 delfino ( ) e nei 100 misti ( ) Oro anche per Fabio Di Cinto nei 200 stile ( 2’18.40 ) e nei 400 stile ( 4’49.41 )

anche per nei 200 stile ( ) e nei 400 stile ( ) Doppio bronzo per Fabrizio Amoroso nei 50 delfino ( 42.18 ) e nei 200 stile ( 3’08.97 )

per nei 50 delfino ( ) e nei 200 stile ( ) Oro per Gaetano Ranieri nei 1500 stile ( 30’32.79 )

per nei 1500 stile ( ) Bronzo nella staffetta 4×50 stile per De Camillis/Di Cinto/Di Rosa, con il tempo di 1’49.74

Un weekend da incorniciare per i nuotatori termolesi!

BASKET – SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI

Voto: 6

Peccato per la sconfitta di misura subita a Boscoreale. La squadra, in vantaggio per lunghi tratti del match, ha visto sfumare la vittoria nei secondi finali. Un vero peccato, ma la battuta d’arresto non pregiudica le possibilità di salvezza diretta.

Ora, l’obiettivo è vincere almeno le gare casalinghe, a partire da quella di sabato 1° marzo alle ore 20:30 contro la Promobasket Marigliano, penultima in classifica con 12 punti.

CALCIO A 5 – SERIE C1 – ARCADIA CALCIO A 5 TERMOLI

Voto: 5,5

Sul più bello, l’Arcadia cade contro il Monacilioni, interrompendo il momento positivo che aveva intrapreso. Un peccato, perché la situazione sembrava volgere al meglio, ma qualche disattenzione di troppo è costata una sconfitta che lascia l’amaro in bocca all’entourage giallorosso.

CALCIO – PROMOZIONE REGIONALE – G.S. DIFESA GRANDE TERMOLI 2016

S.V. (Senza voto)

Continua il calvario di sconfitte per il G.S. Difesa Grande Termoli 2016, ma ormai la classifica è compromessa irrimediabilmente. L’auspicio è che la società sfrutti queste ultime partite per preparare al meglio la prossima stagione, puntando a un rilancio in grande stile.

Michele Trombetta