Dall’Hospice alla Concattedrale: il benvenuto di Larino al vescovo Claudio Palumbo

LARINO. La comunità di Larino ha accolto con grande partecipazione l’ingresso del nuovo vescovo Claudio Palumbo, un evento di rilievo sia per la Chiesa locale che per il territorio. L’incontro si inserisce nel contesto del Grande Giubileo della Speranza e ha visto il presule impegnato in diversi momenti significativi con i fedeli e le autorità.

La visita è iniziata dall’Hospice Madre Teresa di Calcutta, luogo simbolo della sofferenza e della cura, dove il vescovo Palumbo, accompagnato da monsignor Antonio Sabetta, dalle suore e da monsignor Michele Valentini, ha voluto testimoniare la sua vicinanza a chi opera quotidianamente per alleviare il dolore. Qui ha incontrato il responsabile della struttura, Mariano Flocco, e l’equipe medica, sottolineando l’importanza della missione di assistere la persona al di là di ogni credo religioso.

Successivamente, il vescovo ha raggiunto il centro storico, dove in piazza Vittorio Emanuele è stato accolto dal sindaco Pino Puchetti, dai primi cittadini dei comuni limitrofi, dal consigliere regionale Vincenzo Niro, dal nunzio apostolico Leo Boccardi, oltre che da sacerdoti e fedeli. Tra strette di mano e saluti, monsignor Palumbo ha ribadito la sua volontà di essere un pastore vicino alla sua comunità, ricordando che la sua missione è “servire e non essere servito.”

La cerimonia è poi proseguita con una processione verso la concattedrale, accompagnata dai gonfaloni delle comunità locali, dalle forze dell’ordine e dalle rappresentanze religiose. Giunti in basilica, il sindaco Puchetti ha ricordato l’importante tradizione ecclesiastica di Larino, sottolineando il ruolo della città nella storia della Chiesa e accogliendo ufficialmente il vescovo con parole di stima e fiducia.

La celebrazione liturgica, solenne e partecipata, ha offerto al nuovo pastore l’occasione per delineare il suo ministero episcopale, incentrato sul valore della testimonianza dei martiri e sull’amore per la Vergine Maria. Nel corso del rito, monsignor Michele Valentini ha rivolto un saluto al vescovo, sottolineando come la sua esperienza pastorale, maturata nella diocesi di Trivento, potrà arricchire la Chiesa locale di Termoli-Larino.

A conclusione della cerimonia, la comunità larinese ha espresso il proprio benvenuto attraverso le parole di Miriam Petriella, che ha evidenziato la storia ecclesiastica della città ma anche le sfide attuali, tra cui il fenomeno dello spopolamento.

L’evento si è chiuso con un nuovo abbraccio tra il vescovo e i fedeli, con la promessa di un cammino condiviso all’insegna del dialogo e del servizio alla comunità.