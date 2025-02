CAMPOMARINO. Double Victory, a Firenze la storia dei Red Tails. La Seconda guerra mondiale in Italia e la storia dei campi di aviazione molisani saranno protagonisti domenica a Firenze per il Black History Month Florence, la manifestazione organizzata dal centro di ricerca “The Recovery Plan” e dall’associazione culturale BHMF diretta da Justin R. Thompson. L’iniziativa nasce in collaborazione con diversi partner istituzionali tra cui il Comune di Firenze, la New York University e la Temple University.

Per l’intero mese di febbraio è in programma un ricco calendario di eventi culturali per celebrare il contributo degli afro-discendenti nella società e nella cultura: concerti, mostre, laboratori artistici, workshop e tanto altro.

Domenica 9 febbraio l’intera giornata sarà dedicata alla storia dei campi di aviazione molisani, con il talk “Double Victory” del professor Marco Altobello, presidente della Tuskegee Airmen Inc. Italy Chapter e dell’Istituzione Cultura del Comune di Campomarino.

Si tratta di un’occasione fondamentale per valorizzare la storia e il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio, come conferma il grande risalto che sta avendo il murale realizzato a Campomarino e dedicato ai Red Tails che è protagonista della campagna pubblicitaria dell’evento.

Una nuova tappa, quindi, nel percorso che ha visto Marco Altobello portare la storia del nostro territorio in diverse città italiane (tra cui Roma-Senato della Repubblica, Napoli, San Donà Di Piave, Torino, Venezia, Campobasso, Foggia e tante altre) e negli Stati Uniti a Lakeland (Florida), al Polk State College, a Philadelphia e a Washington D. C., al fine di delocalizzare e promuovere una storia patrimonio di tutta la comunità ma lasciata troppo a lungo in disparte.

L’Evento “Double Victory” si terrà a Firenze, in via Santa Reparata, domenica 9 febbraio alle h. 17. È il primo degli eventi a cui partecipa la Tuskegee Airmen Italy Chapter per celebrare il Black History Month, il mese dedicato alla storia e alla cultura afro-americana.