“Ecco lo sposo”, il seminario per (Ri)scoprire la bellezza del sacramento del matrimonio

LARINO. Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, si terrà il seminario “Ecco lo Sposo”, organizzato al Centro Pastorale “San Giovanni XXIII” di Larino, in via monsignor Belisario Balduino. Questo corso, aperto a tutti, è ideato nell’ambito del progetto “Mistero Grande” e mira ad aiutare i partecipanti a scoprire (o riscoprire) la vera e profonda identità della coppia unita nel Sacramento delle nozze cristiane. Un’opportunità per sperimentare la gioia della grazia del Matrimonio e viverlo nel proprio ambiente di vita quotidiana.

IL PROGETTO “MISTERO GRANDE”

“Ef 5, 31-32: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande; io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.”

Il nome “Mistero Grande” fa riferimento a questi versetti della Lettera agli Efesini, sottolineando il legame inscindibile tra il Mistero Nuziale di Cristo e della Chiesa e il Sacramento del Matrimonio.

Per la grazia del Sacramento del Matrimonio, gli sposi cristiani diventano “rappresentazione reale, tramite il segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa” (FC, 13).

Il progetto nasce dal desiderio di condividere il percorso spirituale e pastorale che alcune coppie, sacerdoti e amici hanno vissuto, accompagnati da Monsignor Renzo Bonetti. Grazie a lui, hanno potuto intravedere e iniziare a vivere la bellezza della grazia del Sacramento del Matrimonio.

A = Due soggetti, un unico progetto

Il progetto “Mistero Grande” è sostenuto da due soggetti strettamente collegati tra loro, tanto che in entrambi gli statuti è prevista una rappresentazione reciproca nei rispettivi Consigli Direttivi.

L’ Associazione “Servi Familiae” , che rappresenta il soggetto ecclesiale, è nata dal desiderio di alcuni amici di condividere con gli altri la bellezza del Matrimonio cristiano, partendo dalla grazia sacramentale ricevuta il giorno delle nozze. L’obiettivo dell’Associazione è vivere e comunicare la bellezza del “Mistero Grande” , come partecipazione, nel sacramento del Matrimonio, all’amore di Cristo per la Chiesa.

La Fondazione "Famiglia Dono Grande", che rappresenta il soggetto civile, è stata fondata per garantire nel tempo la fedeltà al progetto "Mistero Grande", custodendo i principi e gli scopi che lo animano. Essa agisce anche come fondo patrimoniale, fornendo i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi del progetto.

È importante sottolineare che l’intento del progetto non è quello di “aggregare” soci. La grazia del Sacramento delle Nozze va cercata nell’unità tra le coppie di sposi. Questa unità, realizzata dal Sacramento, non può essere superata da nessuna forma di associazione. L’obiettivo principale è offrire servizi e strumenti alla Chiesa e alle singole realtà locali, nei modi e nei tempi che esse richiedono.

Obiettivi del progetto “Mistero Grande”

Uno degli obiettivi principali del progetto “Mistero Grande” è mettere a disposizione delle parrocchie strumenti di formazione per fidanzati e sposi, affinché possano conoscere, scoprire e vivere la grazia del Sacramento delle Nozze nel contesto della loro vita quotidiana.

Apparentemente, il progetto si presenta come una proposta di “pastorale familiare”, ma in realtà è una proposta di “pastorale per l’evangelizzazione” o di “nuova evangelizzazione” attraverso la famiglia.

Se è vero che tutti i battezzati sono chiamati ad annunciare il Vangelo, è altrettanto vero che sia l’Ordine sacro che il Matrimonio costituiscono la struttura sacramentale missionaria della Chiesa, rendendo la famiglia una preziosa risorsa per l’evangelizzazione.