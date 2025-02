Fibromalgia, “Parlare di questa patologia significa dar voce ai malati considerati immaginari”

LARINO. Una sala gremita quella del Palazzo Ducale di Larino per il convegno tenutosi nel pomeriggio del 21 febbraio, dal titolo “Fibromialgia: convivere con il dolore cronico” organizzato dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità. Ad introdurre e moderare l’incontro l’avvocato Giusi Di Lalla, Presidente della Commissione, ospiti relatori: il dottor Carlo Venditti, Specialista in Reumatologia – Asrem; la dottoressa Adele Molinaro, Responsabile Centro Iperbarico del Molise; la dottoressa Paola Iuorio, Responsabile U.O. Anestesia e Rianimazione di Isernia e la dott.ssa Alessandra Ruberto, Presidente Ordine Psicologi del Molise.

“Parlare di una patologia così diffusa, come quella della sindrome fibromialgica – ha affermato la Presidente Giusi Di Lalla – è necessario e doveroso perché significa dare pari dignità anche a tutti quei malati considerati a volte “immaginari” poiché affetti da una malattia difficilmente diagnosticabile. Soffrire di dolore cronico e avere sindromi disfunzionali (come lombalgia, colon irritabile, cervicalgia, ecc.) – ha continuato la Di Lalla – anche se non potenzialmente letali, significa avere una bassa qualità di vita ed essere invalidi a tutti gli effetti. Per questo come Commissione per le Pari Opportunità, con il supporto dei professionisti, vogliamo elaborare un progetto che accompagni i pazienti molisani in un percorso rapido finalizzato ad una corretta diagnosi che non li costringa ad un lungo peregrinare in cerca di cure”.

I lavori si sono aperti con la presentazione di un caso clinico sul quale i medici hanno relazionato e fornito risposte alle domande del pubblico. L’incontro, cominciato alle 17:30, si è protratto fino alle ore 20:00. Intervenuti per i saluti Istituzionali, tra gli altri, anche il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante ed il Senatore Costanzo Della Porta. Partecipazione altresì della Presidente dell’ATS di Larino Graziella Vizzarri che ha portato alcune significative testimonianze e dei Commissari di Parità presenti in platea: Maria Antonietta Battista; Mario D’Apice; Annalisa Maroncelli; Lorenzo Orrino ed Elvira Pantalone.