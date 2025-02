I campi di aviazione alleati di Campomarino: storia e memoria attraverso l’arte

CAMPOMARINO. La storia dei campi di aviazione Alleati di Campomarino incontra l’Arte. I giovani artisti del Liceo Artistico B. Jacovitti di Termoli sono stati coinvolti nelle celebrazioni del VE-Day del 6, 7, 8 Maggio 2025 a Campomarino per esprimere con la loro Arte un ricordo dell’Aviazione Alleata presente sul territorio tra il 1943-1945.

Giuseppe Marini ha tenuto un incontro con gli studenti del quinto anno del Liceo Artistico di Termoli; è stato certamente un momento speciale per far conoscere ai giovanissimi artisti una storia di respiro internazionale e di come essa abbia contribuito da queste terre a cambiare il destino di molti popoli tanto in guerra quanto in pace. Marini ha ripercorso la storia dei cinque campi di aviazione di Campomarino, parlando anche delle ricerche svolte in questi anni e di come sia stato possibile riportare alla luce altri due campi di aviazione, Madna e Ramitelli. Campi di aviazione dimenticati nel dopoguerra nel silenzio degli archivi internazionali ma non nel ricordo degli anziani della città e in quella dei piloti della Seconda Guerra Mondiale di Campomarino.

Oggi conosciamo molte più cose rispetto a “ieri”. Grazie agli studi di Marini oggi è noto che i britannici del Commonwealth con la Desert Air Force prima e con la Balkan Air Force (BAF) dopo, fecero di queste terre la loro base migliore per i medi bombardieri in Italia e la prima forza aerea multinazionale della storia dell’aviazione. Che questa città rappresenta la rinascita dell’Aeronautica Militare Italiana dopo l’8 settembre 1943 al fianco dei nuovi alleati. Che i campi della 15th Air Force di Madna e Ramitelli (quest’ultimo con piloti neri dei Tuskegee Airmen e in sperimentazione), furono due campi di aviazione statunitensi divisi tra bianchi e neri così come erano al tempo in patria. Ma nonostante tutto da Campomarino furono uniti nei loro obiettivi finali, mostrando entrambi compattezza, determinazione e potenza nelle loro missioni congiunte in scorta ai bombardieri a lungo raggio presenti in Puglia. Il buon esito delle missioni aeree da Ramitelli contribuì ad abbattere la segregazione razziale nelle forze armate statunitensi.

Una storia da far veicolare nel tempo attraverso l’Arte.