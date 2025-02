In sala consiliare il “Debate day” con gli studenti dell’Alfano

TERMOLI. Si chiama “Debate day” e rappresenta un vero e proprio dibattito pubblico che in questo caso coinvolgerà due “squadre” di studenti del liceo scientifico-classico “Alfano” di Termoli. Il “Debate day” è la finale del torneo di dibattito di istituto e ospiterà le due “squadre” di studenti che si sono classificate per la sfida conclusiva.

Al centro della discussione una cosiddetta “Mozione” sulla quale gli studenti dovranno confrontarsi e dire la loro cercando di carpire l’attenzione di una apposita giuria.

Questo il testo della mozione al centro del “Debate Day”: “Questa assemblea ritiene che si dovrebbero introdurre percorsi di formazione politica in tutte le scuole pubbliche a partire dall’istruzione secondaria di primo grado”.

Le “squadre” che si confronteranno sono la “Ars retorica”, che vanta tre vittorie su tre dibattiti e i “Survivors” con due vittorie su tre dibattiti.

Un confronto tra studenti che si annuncia più che entusiasmante su un tema di estrema attualità. Il giudizio sul “Debate day” sarà affidato ad una apposita giuria composta per l’occasione dalle professoresse Marilea Pasquale e Maria De Rosa (docenti dell’Alfano), da Vincenzo Mastronardi, debater capitano della squadra “Alfano”, dal Sindaco Nicola Balice e dal consigliere comunale Giuseppe Terone, nonché ex-debater della squadra scolastica. A moderare l’evento ci sarà il professor Mario Mascilongo (docente dell’Alfano), responsabile del progetto scolastico.

L’appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Termoli in Via Sannitica.

Gli organi di stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare.