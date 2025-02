MONTENERO DI BISACCIA. Il 3 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della fauna selvatica, Ambiente Basso Molise la festeggia con un giorno di anticipo. La natura ha un valore inestimabile per la salvaguardia dell’ambiente e per il mantenimento dei delicati eco-sistemi che lo compongono. Animali e vegetali selvatici danno un contributo fondamentale e insostituibile al benessere dell’uomo e alla prosecuzione di ogni forma di vita sul pianeta terra.

Con oltre un milione di specie che sono a rischio di estinzione nel mezzo di una crisi planetaria, sia economica che di cambiamenti climatici, conservare la fauna selvatica non è mai stata così urgente. Oltre la metà del prodotto interno lordo (Pil) mondiale dipende dalla natura, rendendo la perdita di biodiversità una minaccia crescente per la stabilità finanziaria e i mezzi di sostentamento.



La Giornata Mondiale della fauna selvatica, che prende il nome di World Wildlife Day (WWD), ha l’obiettivo di renderci sempre più consapevoli di quanto sia importante rispettare la natura selvatica e il loro uso sostenibile.

L’uso non sostenibile delle risorse naturali, in particolare il degrado e l’inquinamento del territorio è uno dei principali fattori che concorrono alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità.

L’incontro con l’ambiente del 2 marzo, vuole promuovere la costruzione di atteggiamenti ecologici di cura e rispetto per il territorio nel quale, ognuno di noi dovrebbe riconoscere la propria identità. L’attività si svolgerà immersi nella natura, tra splendidi paesaggi, scenari selvatici e ambienti speciali, tutti da scoprire ed esplorare insieme ai soci di ABM e Chiara Talia birdwatcher e fotografa naturalista.

Raduno ore 9:00 presso hotel Strand, marina di Montenero di Bisaccia.