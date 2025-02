Manager molisana nella Governance Europea dell’Intelligenza Artificiale

CAMPOBASSO. Il 4 febbraio scorso la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale (IA) – così come stabilito dal Regolamento UE 2024/1689 (IA Act) – segnando un passo cruciale nella governance europea dell’IA.

Le linee guida hanno lo scopo di salvaguardare la dignità umana, l’autonomia decisionale e il benessere, prevenendo pratiche che potrebbero manipolare o ingannare gli individui con particolare riferimento alla protezione delle categorie vulnerabili come i minori e le persone con disabilità, più suscettibili a tali forme di sfruttamento.

Il documento mette in evidenza che alcuni sistemi di IA, se utilizzati in determinati contesti, potrebbero rientrare in base all’uso concreto sia tra le eccezioni che tra i divieti, pertanto, è essenziale, che fornitori e utilizzatori stabiliscano contratti chiari per regolamentarne l’uso evitando pratiche vietate e assicurando una supervisione umana adeguata.

Sia le aziende che le pubbliche amministrazioni (PA) dovranno implementare nel prossimo futuro una governance solida che definisca le responsabilità lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi IA, anche attraverso l’assunzione di personale specializzato incaricato di garantire il rispetto della normativa e la gestione del rischio.

In attesa di conoscere e analizzare le azioni introdotte delle istituzioni locali, l’Europa, attraverso il Garante Europeo della Protezione dei Dati (GEPD), già nel 2024 ha avviato un importante processo di confronto attraverso la costituzione di una rete di corrispondenti (IA Act Correspondent Network) per facilitare la governance dell’IA all’interno delle istituzioni ed agenzie europee.

Alla prima riunione ufficiale organizzata dal GEPD con i corrispondenti delle istituzioni dell’Unione Europea per il regolamento sull’intelligenza artificiale, tenutasi il 27 gennaio 2025 presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles, ha preso parte anche una manager di Campobasso, la dott.ssa Claudia Coletta. Quest’ultima ha partecipato in qualità di corrispondente IA dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), con sede ad Angers, in Francia.

Claudia Coletta è responsabile dell’allineamento dell’agenzia con l’IA Act e con la più ampia governance europea dell’IA. Nominata nell’ottobre 2024, lavora per informare e consigliare l’UCVV e tutto il personale, sugli obblighi ai sensi del Regolamento e coordinare la valutazione e la gestione dei rischi associati all’uso dei sistemi di IA, considerando la loro natura, portata, contesto e scopi del loro utilizzo.

Aprendo la riunione, il GEPD, Wojciech Wiewiórowski, ha sottolineato che la rete di corrispondenti per l’IA offre l’opportunità di plasmare il futuro: è probabile che gli approcci e le decisioni adottati nell’ambito della rete abbiano implicazioni di vasta portata, non solo per il settore pubblico dell’UE, ma anche, direttamente o indirettamente, per la società, le imprese e i cittadini. Il GEPD ha suggerito tre pilastri fondamentali per guidare il processo: comunità, conformità e collaborazioneoltre che proposte di priorità attuabili per conseguirle.

Il panel di corrispondenti durante l’incontro ha esaminato in che modo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE possano unire le forze, fornire orientamenti e definire una visione futura per lo sviluppo della rete. Sono state individuate alcune opportunità chiave: promuovere l’alfabetizzazione in materia di IA, introdurre un lavoro di squadra per negoziare efficacemente con i fornitori l’elaborazione di termini e condizioni standard in linea con il diritto europeo, istituire programmi pilota per acquisire lo stesso livello di competenza e sviluppare casi d’uso.