Maschere, musica e balli con “La parata di Carnevale”

TERMOLI. Sfilata in maschera a base di musica, balli, coriandoli e tanto divertimento.

Domenica 2 marzo si terrà “La Parata di Carnevale”, una grande festa alla quale potranno partecipare bambini e adulti uniti da un unico denominatore: il divertimento.

La manifestazione si svolgerà con il raduno di tutte le mascherine in Piazza Duomo a partire dalle ore 15,30.

In seguito, a partire dalle ore 16, il lungo corteo carnevalesco si sposterà in Piazza Vittorio Veneto dove sarà allestito il Villaggio di Carnevale.

Non mancherà il dj set e il Mago Peppe con la Di Lalla animazione.

Per l’edizione 2025 del Carnevale termolese si è, infine, pensato ad una premiazione delle tre maschere più belle.

Tre premi per Due categorie, “Junior” e “Senior” per rendere più magica e piacevole l’atmosfera del Carnevale in piazza.