Molichrom: l’omaggio a Domenico D’Adderio “u’fotografe” di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Molichrom: Festival della Fotografia Nomade è lieto di annunciare la presentazione del libro fotografico dedicato a “Domenico D’Adderio, u’fotografe” (Volturnia Edizioni, 2024), un’opera che celebra l’autenticità delle storie individuali e collettive legate a San Martino in Pensilis in Molise, dal periodo postbellico della Prima Guerra Mondiale fino alla fine degli anni ottanta. L’evento in programma sabato 15 febbraio alle ore 17 presso lo spazio esposizioni del Palazzo Gil (in via Gorizia a Campobasso) è promosso dall’Aps Tekné, in collaborazione con le associazioni fotografiche del capoluogo A.C.F. “Sei Torri – Tommaso Brasiliano” e il Centro per la fotografia Vivian Maier.

Sarà presente l’autore Emiliano Di Tata che, attraverso la ricerca condotta tra le lastre e le pellicole, quale affidatario da parte della famiglia dell’immenso archivio storico, nonché presidente del Centro della Fotografia Domenico D’Adderio, illustrerà la platea raccontando il fotografo Domenicuccio capace “di scegliere il miglior punto d’osservazione possibile e di fotografare senza essere invadente. Domenicuccio è stato capace di restituirci la realtà per come è, ma osservata dal miglior punto di vista possibile nella situazione in cui si è trovato. Ci ha fatto, ma ci fa ancora, osservare il meglio”.

Il libro è entrato a far parte del fondo bibliografico del Ferrania Film Museum riservato ai fotografi che hanno dedicato un’intera vita professionale alla documentazione e conservazione delle memorie dei territori e delle comunità. Lo stesso Domenico D’Adderio, negli anni ’60, fece visita allo stabilimento Ferrania Cappelli di Cairo Montenotte (SV), a quel tempo uno dei quattro stabilimenti al mondo in cui si producevano pellicole a colori, per cinema e fotografia insieme a Kodak, Fuji, Agfa, utilizzando i materiali Ferrania nella sua lunga attività di fotografo.

Molichrom: Festival della Fotografia Nomade diretto da Eolo Perfido, è prodotto dall’Aps Tékne, finanziato dal Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Molise – Assessorato alla Cultura e Turismo.

Ingresso gratuito. Necessaria la prenotazione https://www.eventbrite.com/e/presentazione-del-libro-domenico-dadderio-u-fotografe-tickets-1245759443029