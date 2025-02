“Olio e non solo”, il tributo all’oro verde del Molise

SANT’ELIA A PIANISI. “Olio… e non solo” si conferma tra le manifestazioni più importanti in Molise. Un mondo, quello dell’olio, che spesso e volentieri non viene rappresentato nelle sue miriadi sfaccettature, sia in riferimento alla coltivazione dell’ulivo, sia alla sua spremitura. Elemento indispensabile per l’alimentazione, assume, grazie ai suoi polifenoli, un posto principale per la dieta mediterranea e nel campo salutare. Una vera e propria medicina naturale che funge da equilibratore e da vero e proprio toccasana. Tutto ciò, però, se spremuto con metodi e cura che a volte bacchettano tradizioni e non concepiscono fortemente le innovazioni. L’olio è frutto di delicati interventi, spesso non rappresentati in coltivazione della materia prima, a causa di metodologie non confacentemente messe in campo da coltivatori e produttori.

Da qui l’esperienza e lo studio dell’Arsarp, azienda regionale, posta a servizio di coloro che gravitano nel mondo dell’oro verde, che con l’esperto Maurizio Corbo offre la propria collaborazione e l’impegno di trarre dal passato frutti sicuramente migliori. La manifestazione “Olio…e non solo” che si tiene a Sant’Elia a Pianisi, punto di riferimento molisano, giunta alla XIII edizione, consapevolmente porta all’attenzione della sempre innumerevole platea, la cognizione e l’eleganza di in prodotto forte ma nello stesso tempo fragile, dall’animo gentile e dalle problematiche sempre più evidenti, sia in tema di coltivazione dell’ulivo, sia in quello della raccolta e premitura del frutto. Non una gara ma un confronto che ha visto quest’anno ben 40 aziende partecipare all’esame senza voto condotto da una giuria di esperti capeggiata da Maurizio Corbo. Mai così tanti i partecipanti al concorso che ha visto produttori dell’area del Fortore essere pronti a raccogliere i suggerimenti dopo le accurate analisi di laboratorio e del gusto. Sant’Elia a Pianisi, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Macchia Valfortore le zone di provenienza dei campioni. Una rete messa in campo dalla Proloco Planisina guidata da Antonio Lucio Colavita, che nel tempo ha trovato il giusto apporto dai sindaci delle comunità partecipanti. Essi, presenti alla manifestazione, hanno potuto confrontarsi, dopo le lezioni magistrali di Maurizio Cordo e Nicola Prozzo, con l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Micone che ha posto accenti utili a corrispondersi con il mondo della politica programmatrice di scelte e interventi a favore dell’agricoltura di qualità. Bella e apprezzata la performance dello chef Luca Felice de il Casale Rosa che ha preparato in diretta un piatto freddo di verdure idroponiche con uova di quaglia, spezie locali e fiori eduli, corroborato e guarnito da olio Evo di altissima qualità. Non sono mancate le scuole con lavori grafici, filmati, poesie e racconti inerenti alla manifestazione. Lavori che hanno portato all’attenzione la grande caparbietà territoriale dell’Istituto Omnicomprensivo Riccia/Sant’Elia grazie al lavoro indefesso della Dirigente, dei docenti e degli stessi alunni.

Premi per l’Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente, per la scuola dell’Infanzia di Macchia Valfortore, per la Primaria di Monacilioni, la Secondaria di Sant’Elia a Pianisi. Non è mancato il concorso culinario che ha visto impegnati provetti cuochi e provette cuoche nella preparazione di piatti dal sapore dell’Olio. Esso ha visto primeggiare Giuseppina Marcucci da Pietracatella. Una festa che non ha fatto mancare allegria e cultura, passione e musica, quest’ultima a cura di Lino Rufo, e che ha visto premiare l’olio di un operatore di Riccia, qual Testa Mario. L’anno prossimo la manifestazione cambierà volto e si svolgerà in due momenti onde permettere la partecipazione attiva di più attori e consentire spazi sempre più ampi a tutti i partecipanti.