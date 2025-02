Pagine di storia: con Fabrizio Nocera scopriamo i “Campi di concentramento del Molise”

CAMPOMARINO. Con immutata dedizione e passione, l’associazione Cum Panis torna a occuparsi di storia, lo fa con un’iniziativa dal titolo “Campi di concentramento del Molise”, con lo sguardo rivolto al territorio molisano, ma interessato dalle vicende determinate dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista, con l’Italia impegnata nel secondo conflitto mondiale a seguito dell’alleato tedesco.

Come noto, la politica persecutoria del regime fascista nei confronti degli ebrei in Italia, si intensificò con le leggi razziali del 1938. Con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940, furono creati quarantotto campi di concentramento, esclusivamente nel centro-sud, per ebrei stranieri, rom, sinti, antifascisti e cittadini di nazionalità nemiche.

In Molise vennero attivati cinque campi di concentramento (Agnone, Isernia, Bojano, Vinchiaturo e Casacalenda) e previsti altri tre, mai operativi. Le condizioni nei campi erano difficili a causa del freddo, della fame e della privazione della libertà. Oltre ai campi fu previsto il cosiddetto libero internamento e altre località molisane furono interessate da questa specie di confino. Parleremo della politica razziale del regime, dei campi e del destino degli internati in Molise.

L’iniziativa si terrà sabato 8 dalle ore 17 presso la sala conferenze del Palazzo Norante a Campomarino; per l’occasione interverrà il Prof. Fabrizio Nocera, il cui intervento sarà accompagnato da alcune letture scelte per la circostanza.

Nicola Occhionero