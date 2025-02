Per don Marcello Paradiso… «La politica è una virtù»

TERMOLI. Si arricchisce di un nuovo volume la ricerca di don Marcello Paradiso, tra l’altro uno dei promotori del corso di formazione politica che sta volgendo quasi al termine, a Termoli. Proprio sulla ‘politica’ si cimenta e diletta: “La politica è una virtù”, l’opera data alle stampe con Teaternum Edizioni. Marcello Paradiso, uscente come vicario generale della diocesi di Termoli-Larino, già preside e docente di Filosofia e Teologia Dogmatica presso l’Istituto Filosofico-Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti e l’Istituto di Scienze Religiose “Toniolo” di Pescara. Ha pubblicato monografie, ricerche e articoli di teologia e filosofia e curato il periodico Planus

dell’Istituto Teologico di Chieti. E’ particolarmente interessato anche all’approfondimento e alla diffusione della Dottrina sociale della Chiesa, oggetti di alcune sue pubblicazioni. Questo testo continua la riflessione sulla politica, iniziata con ‘La visione della DSC’, e proseguita con il testo La politica è un’arte. Il tema è il rapporto tra politica e virtù o, se si preferisce, la concezione della politica come virtù, come inclinazione verso il bene e il progresso della propria comunità. L’abbinamento politica e virtù può sembrare provocatorio, ma ciò non vuol dire che sia inutile o deleterio, o semplice esercizio retorico. Tra il concetto di politica come arte e quello di politica come virtù sembra esserci una proficua sinergia, o una sovrapposizione; ogni virtù di per sé è un’espressione artistica e ogni arte è la vivace potenzialità creativa in un ambito. La politica come arte affascina se è sostenuta da una potentia, una virtus che ne esprima tutta la forza, nella sua proposta operativa. Come nel testo precedente, anche questo si apre con un breve excursus storico che riscopre le radici del pensiero culturale-politico della civiltà occidentale; dal mondo greco-antico al medioevo, fino ai secoli della modernità, per arrivare al XX secolo con la presentazione di alcune figure che hanno profondamente segnato l’evoluzione del pensiero politico del nostro mondo europeo. Qui si innesta anche il percorso della DSC che si sviluppa in stretto rapporto con il succedersi degli eventi storici dell’ultimo secolo che hanno profondamente segnato anche la riflessione culturale sulla realtà della politica.

Il testo è offerto come strumento di riflessione, confronto e dialogo, a chi vive con interesse l’attualità della politica nel nostro tempo e nelle nostre realtà nazionali e locali, nella speranza che possa essere accolto soprattutto dalle nuove generazioni, futuri amministratori e governanti, come un utile guida per la crescita nella consapevolezza e nella responsabilità.