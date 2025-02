“Perrälza Arbëreshe”: fiabe della tradizione popolare

PORTOCANNONE. Si terrà venerdì a Portocannone, nell’ambito della “Rassegna Dialoghi d’Autore”, alle ore 18 in sala consiliare, la presentazione di “Perrälza Arbëreshe” una raccolta di Cento e due fiabe della tradizione popolare orale di trentanove comunità albanofone di sei regioni d’Italia, a cura di Mario Bellizzi.

Interverranno, oltre all’autore e al professor Giuseppe De Santis, l’assessore Valentina Flocco e il sindaco Francesco Gallo.

La serata prevede intermezzi musicali di canti arbëreshë, eseguiti e arrangiati da Donato Meola, Cristina D’Aragona e Francesco Meola. In queste fiabe raccolte come gioielli, con cura e con amore, si sono stratificate le tracce delle nostre origini, i contatti con i Popoli che hanno abitato il nostro Sud, crogiuolo di lingue, tradizioni, culture. E la matrice Arbëreshe in esse è forte, preponderante: ricorrono non solo la Lingua ma anche i temi, i luoghi, la musicalità.

Ecco perché conoscere, conservare e trasmettere le favole significa trasmettere un patrimonio prezioso della nostra cultura mediterranea, con le sue radici vive al di qua e al di là dell’Adriatico. Bellizzi, autore calabrese, così presenta la raccolta. Favole arbëreshe: un libro-atlante, linguistico e onirico, delle comunità albanofone d’Italia degli Anni 60 e 70, utile e necessario per comparazione dell’oralità e delle varietà dell’arbrisht. Una feroce interrogazione sulla disgregazione delle diversità etnologiche e le stragi di infanti.

A che servono le favole e i miti se non ci saranno più bambini? Occorre un neo umanesimo per poter governare l’Intelligenza Artificiale, lo scrigno delle favole e dell’oralità è lì per tenere deste le coscienze degli adulti non per addormentare i bambini. Giuseppe De Santis lo conosciamo, è nato a Portocannone, oggi vive a Bosco Mesola (FE) è stato docente di Materie Letterarie nel Polo Tecnico di Adria (RO). È stato tra i fondatori ed ha diretto Quadernetto, unico esempio di rivista letteraria nata in un Istituto d’istruzione superiore, alla quale hanno collaborato illustri personalità della cultura italiana. In questa rivista ha pubblicato diversi saggi critici su Giacomo Leopardi e varia letteratura, e ha commentato alcuni canti della Commedia. Nel tempo libero, insieme alla sua band si diverte a leggere, suonare e cantare, in spettacoli di alto profilo e d’impegno civile. Ha esordito con “Il segreto”, 1999. Di qualche anno fa è il suo secondo romanzo, “Il cacciatore di talpe”, 2007. Ha infine pubblicato, “Il fiore di Brueghel”, 2011; il raccontino “Il piantatore di melograni”, 2014; il romanzo “La promessa di Bala”, 2016. E, insieme a Emanuele Ferrari, la raccolta di racconti “Nei paesi dell’allegria”, 2019. Nel 2022 ha esordito anche come cantautore con “Cantata per una donna”. Nel 2023 ha pubblicato “Nel sogno della libertà”.

L’amministrazione rivolge un grazie speciale all’architetto Fortunato De Felice, per la lungimiranza e la cordiale collaborazione, in nome del comune patrimonio Arbëreshë

QUATTRO PASSI NELLA TERRA ARBËRESHE CON PASOLINI ACCANTO

di Marco Bellizzi

Dopo gli incontri di Valona, in Albania, e presso l’università di Prishtina, in Kosova, e con le comunità albanofone di Acquaformosa/Firmoza e Santa Sofia d’Epiro, in Calabria, ho il privilegio di essere ospite itinerante della Prolocochieuti in Puglia e dell’amministrazione comunale di Portocannone, in Molise, nei giorni 6/7 febbraio 2025. Il tema affrontato da più punti teorici è tratto dall’ultimo libro, curato da me, “FAVOLE ARBËRESHE” (Përrallza Arbëreshe). Un atlante linguistico e onirico della novellistica creata e tramandata dalla gente albanofona di 39 paesi di 6 regioni d’Italia, ben 102 fiabe!! Raccolte da giganti folkloristi e tesisti di varie università nei decenni ’60/’70 del secolo scorso. Altrove ho descritto una parte dei contenuti attraverso un mio saggio introduttivo che fa parte integrante delle fiabe del libro. Ripeto ora semplicemente il libro è un inno alla voce, all’oralità di questi ‘frammenti’ di migranti albanesi disseminati nel suolo italiano dalla Storia, dal XV secolo in poi. Un inno a tutte le fiere culture analfabete, osannate da Platone nel Fedro. Trascorrerò un po’ di tempo a Chieuti e a Portocannone, calpesterò idealmente parte dell’itinerario degli anni ’60 compiuto dal poeta, artista a tutto tondo, Pier Paolo Pasolini fra gli arbëreshë della Capitanata e del Molise, per conoscere queste comunità e raccogliere un po’ del loro folklore, i loro canti che poi furono pubblicati, antologizzati, in “La poesia popolare italiana”, Garzanti, 1960.

Il corsaro PASOLINI NON FECE IN TEMPO A PASSARE ANCHE DA NOI ARBËRESHË IN CALABRIA PERCHÉ VENNE UCCISO IL 2 NOVEMBRE 1975.

Il 21 ottobre del 1975, una decina di giorni prima di essere ucciso, Pasolini tenne al Liceo Palmieri di Lecce la sua ultima conferenza. In quell’occasione, interloquì col pubblico salentino sul tema del dialetto e del valore politico e esistenziale della cura del patrimonio linguistico locale (“la lalìa che sorge dal profondo”), in contrapposizione al “genocidio culturale” perpetrato – a suo avviso – da una cultura nazionale dominante e inquinante, mossa da interessi di mercato e di consumo. Un inquinamento messo in atto, innanzitutto e spesso loro malgrado, dalla scuola e dalla televisione. Era presente come relatore anche il papas arbëresh Zef Faraco. Gli atti del convegno con P. P. Pasolini furono raccolti nel libro ‘Volgar’ eloquio’, a cura di Scafoglio e Piromalli.

Ripropongo parte dei canti registrati e poi trascritti e pubblicati da Pasolini in Molise, nel paese arbresh di Ururi e di Montecilfone.

Dheu jonë sa i ëmbël

Ojë Morè ojë Morè

zëmbra na u bë si fillë pè

na do vemi us ka ki lëtí

ke lotët na shkásën

ka di ka di

e ndë Krishti vet do

Turqit kat venjën us ató e ató.

Atëherna na vemi us ka dheu jonë

ku bëmi si na thonjën trut e tonë

Eja mirna Zoti jone ka ki dhe

ke zëmbra na u bë si fillë pè

Mos do bite rimi më ka ki lëtí

ke lotët na shkasën ka di ka di.

La nostra terra così dolce

Oh! Morea, oh! Morea*

_______________________________

La nostra terra così dolce

il cuore si è fatto come fil di refe

Vogliamo andar via da questo latino**

ché le lacrime ci scorrono a due a due

il Turco dovrà andar via per sempre.

Allora noi andremo nella nostra terra

dove saremo liberi

Vieni a prenderci Signore nostro da questa terra

ché il cuore si è fatto come fil di refe

Non volere che restiamo ancora presso questo latino

ché le lacrime ci scorrono a due a due.

* Morea: regione del Peloponneso da cui fuggirono migliaia di profughi verso l’Italia nel XV sec., a seguito delle invasioni turche.

** Latino: connota gli italiani con cui, in qualche modo, convissero, anche senza coabitare, i profughi albanesi.

E quest’altro canto popolare arberesh, registrato nel Molise, a Montecilfone.

Ishi nje dit nï moujiti Prigit

ishi nje mot pà varè.

Thomë ti, lule, thom çe kè

jë sëmbu qà, dhe main me harè.

Ngrita sit për d’air

dhe paç njè cap rè

u krëdoja ke ishi lëti

ishi albresh dhe flisi sigja né.

Thomë ti, lule, thom jë kè,

jè sëmbu qà, dhe maiu me harè.

Kisha nje kopsht prapa shtpis,

gjth lule dhe manusaqè;

ngijata doren dhe zèra për dhè,

dhe çe ta prura me harè.

Thomë ti, lule, thom çe ke

çe sëmbu qà, dhe maiu me harè.

Era un giorno del mese d’aprile

e ’era un tempo senza vento.

Dimmi tu, o fiore, dimmi che hai,

che piangi sempre,

e non ti rallegri mai.

Ho sollevato lo sguardo in cielo,

e ho visto una grande nube:

io credevo che fosse straniera;

era albanese, parlava come noi.

Dimmi tu, o fiore,

dimmi che hai,

che sempre piangi, e non ti rallegri mai.

Avevo un orto dietro casa,

pieno di fiori anche di viole;

ho sollevato la mano, per terra li ho raccolti,

e con gioia li ho portati a te.

Dimmi tu, o fiore, dimmi che hai,

che sempre piangi, e non

ti rallegri mai.

Ps: diversi lamenti funebri e altri canti degli Anni 50 delle comunità albanofone del Molise, Ururi e Portocannone si trovano nelle teche Rai.