“Rigacuore”: la pasta dell’amore ispira il nuovo singolo di Creta

CAMPOBASSO. “Rigacuore è nato dalla riflessione su quanto l’amore possa essere imperfetto, complicato e difficile da esprimere. L’idea mi è venuta dopo aver ricevuto una foto di un formato di pasta a forma di cuore. Quel piccolo dettaglio mi ha colpito profondamente, rappresenta quel gesto silenzioso e delicato di dire ‘ti amo’ quando non si è ancora pronti a farlo con le parole, quando le parole sembrano premature”. A parlare è Creta, giovane cantautrice, che lancia un messaggio autentico, quello di amare senza paura di non fare abbastanza. Rigacuore è un testo che ti prende, dal ritmo toccante e dolcissimo allo stesso tempo, si ascolta una volta e già ne ricordi parole e musicalità.

E’ una canzone d’amore “Perché ho una foto di un Rigacuore in galleria, me l’hai mandata tu…”, un amore senza filtri, con tutte le imperfezioni e le vulnerabilità umane. “Ho voluto raccontare la bellezza di amare – racconta Creta – Spesso ci nascondiamo dietro l’idea di un amore ideale, ma l’amore vero si trova nei gesti sinceri, nei tentativi coraggiosi, nelle sfumature che lo rendono reale”. “Ci emoziona molto sapere che un’artista emergente sia stata ispirata dal nostro Rigacuore per parlare d’amore e di sentimenti – afferma soddisfatta Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana – Il nostro formato a forma di cuore ha una storia autentica, è nato grazie al nostro pubblico che lo ha fortemente voluto e gli ha dato il nome. Il Rigacuore, dal design particolare ed accattivante, è un’icona del nostro brand, è il formato dell’amore che sprigiona forti emozioni. Le stesse emozioni che Creta riesce a trasmettere con le sue parole, toccando le corde più intime e vere di chi le ascolta, in perfetta sintonia con l’autenticità che caratterizza la storia della Molisana”.