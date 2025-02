San Martino in Pensilis presenta ‘Comuni-Chiamo’: la nuova piattaforma per i cittadini

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Comune di San Martino in Pensilis è pronto a presentare un’importante innovazione nell’ambito della comunicazione tra cittadini e amministrazione comunale. Il prossimo 13 marzo 2025, alle ore 18:00, si terrà la conferenza stampa ufficiale di lancio della piattaforma “Comuni-Chiamo”, un sistema digitale pensato per facilitare l’invio di segnalazioni da parte dei residenti in modo semplice, trasparente e veloce.

L’evento, che avrà luogo nella Sala Consiliare del Municipio di San Martino in Pensilis (Largo Baronale, 15), vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale, che illustreranno le funzionalità della piattaforma, i vantaggi per i cittadini e le modalità di interazione con gli uffici comunali.

Comuni-Chiamo sarà accessibile tramite app e portale web, offrendo ai cittadini la possibilità di segnalare problemi o disservizi direttamente e in tempo reale. Grazie a questa innovativa soluzione, il Comune potrà monitorare e gestire le segnalazioni in modo tempestivo, migliorando l’efficienza dei servizi e promuovendo una gestione più partecipata e trasparente.

Durante la conferenza stampa, i presenti avranno anche la possibilità di porre domande e approfondire i dettagli della piattaforma, scoprendo come “Comuni-Chiamo” rappresenti un passo importante verso una gestione moderna e interattiva della comunità.

Perché partecipare?

Innovazione e trasparenza : Scoprire come la piattaforma possa facilitare il dialogo tra i cittadini e gli uffici comunali.

: Scoprire come la piattaforma possa facilitare il dialogo tra i cittadini e gli uffici comunali. Interattività : Approfondire le funzionalità dell’app e del portale.

: Approfondire le funzionalità dell’app e del portale. Gestione efficiente: Conoscere un sistema che permette agli uffici di monitorare e risolvere in tempo reale le segnalazioni.

L’iniziativa segna un passo significativo verso una comunicazione più diretta e dinamica tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza, promuovendo un coinvolgimento attivo e una gestione sempre più efficiente dei servizi pubblici.