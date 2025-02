“Siamo tutti unici e splendidamente diversi”.

TERMOLI. Oggi, venerdì 7 febbraio, ricorre la giornata dei calzini spaiati, un messaggio universale di inclusione e rispetto delle diversità.

L’obiettivo è quello di promuovere l’accettazione delle differenze e l’importanza della diversità, lanciando un messaggio di empatia e inclusione.

Indossare due calzini diversi può sembrare una distrazione o una scelta buffa, ma dietro c’è un’idea profonda, la bellezza sta proprio nelle differenze. Eppure, in un mondo che spesso impone standard rigidi e categorizzazioni nette, la diversità viene ancora percepita come un ostacolo anziché una ricchezza.

Questa giornata ci invita a guardare con occhi nuovi ciò che non rientra negli schemi abituali, a non giudicare chi è “fuori posto”. Ci insegna che l’inclusione non è solo una parola, ma un atteggiamento quotidiano, che va oltre il simbolismo di un paio di calzini.

Ma se nelle scuole i bambini imparano con un sorriso che essere diversi è bello, nel mondo reale, fuori dalle aule, chi è considerato “diverso o spaiato” fa più fatica. Pensiamo alle persone con disabilità, a chi viene discriminato per il colore della pelle, per l’orientamento sessuale o per la propria condizione economica. Pensiamo ai senza dimora, a chi si sente escluso dal mondo del lavoro, ai giovani che faticano a trovare il loro posto nella società. L’inclusione non è solo un’idea astratta, l’inclusione è garantire pari opportunità, abbattere barriere, costruire una comunità in cui nessuno si senta di troppo.

Il vero obiettivo dovrebbe essere portare questo spirito oltre una singola giornata. Perché la società non ha bisogno solo di un giorno all’anno per celebrare le differenze, ma di un impegno costante per abbattere pregiudizi e discriminazioni.

Forse, la prossima volta che troveremo due calzini diversi nel cassetto, prima di cercare la coppia giusta, potremmo fermarci a pensare: e se fosse proprio quella diversità a renderli speciali? E se fosse proprio la diversità a rendere il mondo un posto migliore?

“Siamo tutti unici e splendidamente diversi”.

Alberta Zulli