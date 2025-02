Termoli cresce “verde”, 22 nuovi alberi in città

TERMOLI. La mattina di sabato 22 febbraio c’è stata una nuova piantumazione di alberi a Termoli, stavolta presso l’Ipseoa Federico di Svevia. L’Istituto Alberghiero ha infatti accolto calorosamente la proposta del comitato Più Alberi di mettere a dimora nuovi alberi nel terreno della scuola.

Hanno trovato nuova casa ben 22 alberi: bagolari, alberi di Giuda, olivi di Boemia, carpini neri, aceri campestri, pawlonie, berrette del prete, un ginepro coccolone di dieci anni e infine 3 alberi di mele e pere antiche che si sono aggiunti al frutteto già ben assortito. In particolare questi 3 alberi, sono il risultato di innesti di piante autoctone antiche ad opera del signor Maurizio del vivaio forestale di Petacciato.

L’attività presso l’Ipseoa, però, non finisce qui. In settimana ci sarà un incontro tra Più Alberi e alcune studenti per la piantumazione del 100° albero da parte del comitato. Un risultato straordinario non solo perché arrivato dopo nemmeno due anni dalla nascita del comitato stesso, ma soprattutto vista la non possibilità di piantumare nei terreni comunali. Da mesi, infatti, si attende ancora una risposta da parte dell’amministrazione comunale in merito ai progetti di piantumazione nei quartieri della città, protocollati presso il Comune di Termoli il 7 novembre scorso.

Nell’attesa il comitato non è rimasto con le mani in mano e ha proseguito la propria attività con tutte le realtà che immaginano e desiderano una città diversa, dove il cemento ceda spazio al verde.

Un sentito ringraziamento va ad Antonio Vecchioni del vivaio forestale di Petacciato, alla dirigente Concetta Cimmino, alla professoressa Maria Rosaria Musacchio e a Pino Ferrieri per la disponibilità, l’accoglienza, la collaborazione e l’entusiasmo con il quale è stata accolta la proposta di piantumazione. Termoli ha bisogno di più aree verdi e certamente, di più alberi.