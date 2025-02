Torna “Il borgo delle donne”, in ricordo di Nadia Rucci

TERMOLI. Dopo qualche anno di pausa, spinte dalla passione per il progetto, siamo liete di comunicare il ritorno della manifestazione socio culturale “Il Borgo delle Donne” che animerà il Borgo Antico di Termoli, dal 7 al 9 marzo, ponendo al centro delle sue iniziative la riflessione sulla condizione delle donne nella società contemporanea.

La VII Edizione de “Il Borgo delle Donne”, dedicata a Nadia Rucci promotrice del progetto, mantiene il suo duplice obiettivo: da un lato, dare risalto alla dimensione del genere femminile permettendo alle Donne di esprimersi come non sempre è stato possibile fare, dall’altro, usufruire della bellissima cornice del Borgo Antico di Termoli, troppo spesso dimenticato nella stagione invernale, da cui vorremmo ripartisse la promozione culturale, sociale e di turismo sostenibile del nostro territorio. Gli incontri e le iniziative inserite in calendario intendono promuovere scambi culturali preziosi, accorciare le distanze con chi vive in posti apparentemente lontani da noi; condividendo un pezzetto di sé con l’altro in un clima di rispetto e gentilezzale; e omaggiare la forza e la bellezza femminile anche attraverso l’ironia. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e piccoli rinfreschi.

Di fondamentale importanza è stato e continua ad essere il forte coinvolgimento delle donne termolesi nell’organizzazione degli eventi in calendario e la loro capacità di mettersi sempre in gioco attraverso le proprie passioni, interessi e creatività. “Il Borgo delle Donne” è promosso dall’Associazione socio culturale Termoli Medievale e vanta numerose collaborazioni con altre associazioni culturali locali oltre che il coinvolgimento di persone, socialmente impegnate e provenienti da tutta Italia.