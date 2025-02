“Turismo delle Radici”: il 2025 parte da Montecilfone

MONTECILFONE. Il Comune di Montecilfone verso l’inaugurazione della stagione 2025 con il Festival delle Radici Molisane, un evento dedicato alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e delle radici molisane. L’evento si terrà venerdì prossimo, 14 febbraio 2025, alle ore 11, presso il Museo Storico e di Cavalleria. Durante la giornata, sarà presentato il progetto “Turismo delle Radici”, un’iniziativa che mira a coinvolgere le comunità locali e a promuovere il legame tra il territorio e le sue origini.

Protagonisti dell’evento saranno anche gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Montecilfone, che parteciperanno attivamente alla presentazione del progetto, contribuendo a rafforzare il legame intergenerazionale con il patrimonio culturale molisano. L’iniziativa è parte integrante di un percorso di riscoperta e promozione delle tradizioni locali, pensato per attrarre visitatori, riunire la comunità e valorizzare i beni culturali e storici del nostro territorio.

Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti i montecilfonesi all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici. La festa sarà promossa nel calendario del “Festival delle Radici Molisane” che vede coinvolti sette comuni del Basso Molise nella valorizzazione delle tradizioni e delle feste più importanti per le comunità.