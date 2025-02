World’s Best Hospitals 2025, Casa Sollievo della Sofferenza leader del Sud Italia

SAN GIOVANNI ROTONDO. L’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è stato riconfermato, anche per il 2025, come primo ospedale del Sud Italia nella prestigiosa classifica World’s Best Hospitals stilata dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con Statista. Questo è il sesto anno consecutivo che Casa Sollievo ottiene questo risultato, confermandosi leader tra gli ospedali del Mezzogiorno con un punteggio del 72,60%.

Il direttore generale dell’ospedale, Gino Gumirato, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto nuovamente il riconoscimento di ‘World’s Best Hospitals’ da Newsweek anche per il 2025, che ci conferma come il primo ospedale del Sud Italia per il sesto anno di fila. Questo risultato è frutto dell’impegno costante di tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti di tutto il Consiglio di Amministrazione”.

Gumirato ha anche sottolineato come l’obiettivo di Casa Sollievo rimanga invariato: “Nel perseguire l’eccellenza, i professionisti di Casa Sollievo mettono l’ammalato sempre al centro dell’attenzione, sia nell’assistenza clinica e chirurgica, sia nel campo della ricerca scientifica, affinché l’obiettivo resti quello di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, offrendo prestazioni sanitarie fortemente integrate, ad alta specialità, e caratterizzate da un alto contenuto tecnologico, professionale e umano.”

Infine, il direttore generale ha concluso: “La loro professionalità è guidata da solidi principi etici, che rappresentano i valori fondamentali della nostra missione aziendale, così come ci ha insegnato il Santo fondatore, Padre Pio da Pietrelcina”.

In questo modo, Casa Sollievo continua a distinguersi non solo per l’alta qualità delle cure, ma anche per il forte impegno nei confronti dei pazienti, grazie al lavoro di un team sanitario altamente qualificato e impegnato nella continua innovazione.