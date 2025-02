Bando Estate INPSieme: i prossimi passi da seguire

Si sono chiusi alle ore 12 del 24 febbraio i termini per presentare domanda sul sito dell’INPS per l’assegnazione di borse di studio destinate a finanziare, in parte, una vacanza studio estiva di 15 giorni per studenti delle scuole superiori, figli di dipendenti della pubblica amministrazione.

Quest’anno il bando Estate INPSieme ha previsto l’assegnazione di 25.210 contributi, con un importo massimo di 2.100 euro, variabile in base alla fascia ISEE della famiglia richiedente.

Cosa fare in attesa delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie è prevista entro il 2 aprile. I vincitori avranno tempo fino al 17 aprile per scegliere l’operatore con cui stipulare il contratto di viaggio e caricare la documentazione richiesta dal bando. In caso di mancato rispetto di questa scadenza, il contributo assegnato verrà revocato.

Dato il tempo limitato per completare queste procedure, è consigliabile valutare in anticipo le diverse opzioni disponibili per la vacanza studio. Alcuni operatori offrono la possibilità di preiscriversi gratuitamente e senza impegni, permettendo così di bloccare il posto con condizioni vantaggiose.

MLA – Move Language Ahead: un’opportunità per Estate INPSieme

MLA è un tour operator con oltre 50 anni di esperienza nell’organizzazione di vacanze studio all’estero. L’azienda è accreditata da enti prestigiosi come il British Council, il MIM ed English UK, garantendo elevati standard qualitativi. Da anni MLA propone pacchetti dedicati al bando Estate INPSieme, gestendo direttamente i soggiorni per assicurare un servizio efficiente e competitivo.

Partecipare a un soggiorno con MLA significa accedere a un’ampia offerta di destinazioni e programmi studiati per garantire un’esperienza di apprendimento linguistico coinvolgente e stimolante.

Sul sito www.mlaworld.com è possibile visionare tutti i pacchetti disponibili per il Bando Estate INPSieme e aderire alle numerose promozioni che si susseguono per chi decide di effettuare una preiscrizione prima dell’uscita delle graduatorie.

Ulteriori scadenze del bando

Entro il 17 aprile : invio a INPS della documentazione richiesta (contratto di viaggio, fattura e dichiarazione sostitutiva);

: invio a INPS della documentazione richiesta (contratto di viaggio, fattura e dichiarazione sostitutiva); Entro il 28 aprile : eventuale scorrimento delle graduatorie;

: eventuale scorrimento delle graduatorie; Entro il 15 maggio : per gli studenti ripescati, invio della documentazione a INPS;

: per gli studenti ripescati, invio della documentazione a INPS; Entro il 9 settembre: invio della copia dell’attestato di frequenza del corso di lingue svolto all’estero e delle carte di imbarco relative al viaggio.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INPS o i portali degli operatori specializzati nelle vacanze studio all’estero.