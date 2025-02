Il sacrificio di Falcone e Borsellino fa germogliare semi di legalità a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Non un filo rosso, ma l’agenda rossa lega la memoria di tutti noi alla figura del magistrato Paolo Borsellino, il cui sacrificio spinse l’attuale premier Giorgia Meloni a impegnarsi in politica. Assieme a Giovanni Falcone, sono stati scritte le pagine più importanti dell’impegno antimafia. Stamani, nel comune di San Giacomo degli Schiavoni, a loro due, simbolo per antonomasia della dedizione alla legalità, è stata intitolata la sala consiliare, alla presenza della presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che ha accolto l’invito del sindaco e senatore di Fdi Costanzo Della Porta.

Un momento molto significativo, quello vissuto in basso Molise, dove il primo cittadino, affiancato dal suo vice Massimo Fiocchi e coinvolgendo la stessa amministrazione sangiacomese, ha ribadito l’impegno sul fronte della lotta alla criminalità organizzata.

Sono passati quasi 33 anni da quella orrenda stagione stragista, che ha caratterizzato un periodo buio del Paese, una cerimonia che ha potuto contare sul contributo di del prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, del questore Cristiano Tatarelli, della Procuratrice Elvira Antonelli e i rappresentanti di Carabinieri e Guardia di Finanza. Presenti anche molti sindaci di diversi comuni del Basso Molise. Sono stati ricordati i magistrati, il loro coraggio e la lotta contro la mafia che entrambi hanno perpetrato durante la loro carriera.

Lo stesso senatore ha ribadito come «Questa mattina, con l’on. Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, alla presenza delle massime autorità civili e militari, oltre a molti cittadini, abbiamo realizzato un sogno: l’intitolazione della sala consiliare del Comune di San Giacomo degli Schiavoni a due immensi Servitori dello Stato, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da Sindaco, insieme alla mia amministrazione, abbiamo realizzato in questi anni molte opere pubbliche. Ciò che è accaduto oggi credo abbia un valore immateriale e di guida per le giovani generazioni dal significato inestimabile. San Giacomo vive».

La stessa Colosimo ha commentato: «Oggi a San Giacomo degli Schiavoni, insieme al Senatore Costanzo Della Porta ho partecipato alla cerimonia di intitolazione della sala consiliare, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una giornata per ricordare ancora oggi, l’impegno e l’esempio di due magistrati simbolo della lotta alla mafia».

Emanuele Bracone