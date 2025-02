“L’anima vola”: il remix di Miss Morena e Mr Hyde lancia Termoli a “Sanremo The Club”

TERMOLI. Un po’ di termolesità a Sanremo. Dopo la partecipazione di “Night Skinny”, oggi sabato 15 febbraio, è la volta di Miss Morena e Mr Hyde. Dopo il successo di The House of Love, creato durante il periodo del lockdown, e il remix di “Dimmi Come” di Alexia, i due artisti sono pronti a svelare la loro nuova creazione: un remix del celebre brano “L’anima vola” di Elisa Toffoli. Il brano, che uscirà ad aprile su Smilax Records, rappresenta una fusione perfetta tra l’eleganza del pezzo originale e una vibrante atmosfera afro house, grazie al tocco moderno di Mr Hyde e alla voce incantevole di Miss Morena, che sa far volare chi l’ascolta.

Il video della canzone, girato nella suggestiva Termoli, non solo celebra le origini di Miss Morena, ma anche un angolo di Italia che spesso rimane fuori dai riflettori principali. Termoli, con i suoi paesaggi incantevoli, sarà protagonista di una narrazione visiva che andrà in diretta su Rai CasaSanremo, regalando al pubblico una panoramica unica di questa affascinante città molisana.

Miss Morena e Mr Hyde saliranno sul palco di Sanremo The Club per presentare il loro nuovo singolo in anteprima, in occasione del Festival di Sanremo. Un momento speciale, che unisce la musica, le radici e la passione di due artisti che hanno fatto della loro connessione artistica e personale il loro punto di forza.

“Quest’anno mi mancava molto il profumo dei fiori sanremesi- ha detto Miss Morena- e così, dopo essere arrivata nel 2010 terza classificata a SanremoLab, dopo aver premiato Tony Renis al Festival della stampa Sanremese per svariati anni, dopo aver lavorato come speaker in Piazza Colombo nel 2016 e 2017, dopo aver echeggiato al Victory Morgana su Bob Sinclair, Federico Scavo e Cristian Marchi, sabato 15 febbraio sarò presente con il grande produttore e Dj Mr Hyde sul palco di Sanremo The Club per presentare il nostro nuovo singolo, che uscirà ad aprile su @smilax_publishing. Molto felice di esserci! Un grazie speciale a CasaSanremo, a Davide Vignes e a Dolgetta Alfonso per il supporto e per aver reso possibile questa occasione straordinaria.”

Con il cuore e la musica, Miss Morena e Mr Hyde continuano a far volare la loro arte, unendo tradizione e modernità, e sono pronti a far sognare il pubblico di Sanremo.