Piove sul bagnato, al Cannarsa l’Isernia acciuffa il Termoli 1920 al 91esimo

TERMOLI. Ancora un amarissimo pareggio per il Termoli calcio 1920, che viene raggiunto in zona Cesarini dall’Isernia in una edizione del derby molisano più bagnata – a causa del maltempo – che infuocata.

Un derby al Cannarsa valevole per la zona salvezza, tra i giallorossi e la Citta’d’Isernia San Leucio, la posta in palio è altissima e lo stadio gremito, nonostante un clima rigido e piovoso, agli ordini del signor Vincenzi della sezione di Bologna.

Parte la gara: attimi di studio e al 5′ per prima gli Isernini si rendono.pericolisi con Antinucci che raccoglie un pallone da calcio d’angolo di Cascio al limite dell’area tira molto bene mirando l’angolo alla destra di Palombo che però in volo plastico riesce a deviare in angolo.

Al 7′ il Termoli intuito e scampato il pericolo recupera e parte di rimessa in velocità con Volpe che riesce a presentarsi da solo davanti a Draghi e lo infila inevitabilmente per l’1-0 termolese.

L’Isernia accusa il colpo: al 19′ bella azione giallorossa che si conclude con un tiro al volo di Ricci, finito alto. Al 29′ si accende un mischione nell’area del Termoli, dopo una carica sul portiere termolese, l’arbitro alla fine ammonisce il portiere Palumbo e due giocatori dell’Isernia; al 45” il Termoli reclama un rigore ma l’arbitro non lo concede e da solo in corner, finisce il primo tempo con il Termoli in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Volpe.

Secondo tempo: il Termoli, per colpa di un orecchino sull’orecchio di Mariani – secondo l’arbitro, in maniera non regolamentare e assurda, poiché il giocatore non riesce a rimuoverlo – Mosconi è costretto, dopo sei minuti, a sostituire il giocatore con Biaggj, tornando così in parità di uomini in campo.

Al 18′, Cancello s’invola verso la porta avversaria: appena entrato in area, tira, ma il tiro risulta troppo alto. Tra il 23° e il 24° minuto, gli ospiti spingono pericolosamente, prima con un insidioso colpo di testa deviato miracolosamente da Palombo, poi l’azione viene fermata per offside. Ancora pericolo: il pallone sfiora il palo a sinistra, mentre Palombo era in controllo.

Al 31′, Volpe, dopo un angolo a pochi passi dal gol, tira, ma non dà il colpo giusto per segnare. Il Termoli riesce comunque a contenere gli sforzi dell’Isernia, determinata ad agguantare il pareggio. In difesa, il ritorno di capitan Sicignano si vede e si sente. A pochi minuti dal triplice fischio, la partita sembra segnata per l’Isernia. Tuttavia, ci sono sei minuti di recupero e, al 46′, il Termoli commette una grave disattenzione difensiva, permettendo a Perotti di segnare il gol del pareggio, ormai insperato per i biancocelesti. Anzi, al 49′, l’Isernia sfiora addirittura la vittoria. La partita si conclude tra i fischi, per un altro passo falso del Termoli.

Michele Trombetta

IL TABELLINO

TERMOLI 1920 1

ISERNIA SAN LEUCIO 1

(primo tempo 1-0)

TERMOLI 1920: Palumbo, Hutsol, Sicignano, Volpe, Ferchichi, Allegretti, Keita, Galdo (93’ Traini), Cancello (71’ Della Pietra), Mariani (50’ Biaggi), Ricci (68’ Oliverio). All.: Mosconi.

ISERNIA SAN LEUCIO: Draghi, Pecoraro (57’ Pettorossi), Perotti, Baba (52’ Ouattara), Romat, Gimenez, Ercolano, Miola (73’ Cavaliere), Conti, Cascio, Antinucci (87’ D’Angelo). All.: Farrocco.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna (Nika–De Rosa).

RETI: 7’ Volpe (T) e 91’ Perotti (ISL).

NOTE: ammoniti Palumbo, Keita, Cancello e Mosconi (allenatore) (T); Baba, Gimenez ed Ercolano (ISL).