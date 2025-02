Stazione e disagi, quando piove non c’è scampo

TERMOLI. Nuovi disagi a causa del maltempo nell’area della stazione ferroviaria di Termoli. I soliti “binari” da cui in picchiata arriva l’acqua piovana, ma anche le scale del sottopasso di viale Trieste.

Segnalazione, ennesime, sono giunte dai viaggiatori (o dai loro accompagnatori) che nella giornata di domenica si sono recati a prendere i treni o a scendere dai convogli in transito allo scalo ferroviario adriatico.

Non ci sono stati i problemi registrati altrove, certo, ma anche l’impatto della perturbazione è stato mitigato. Ormai a ogni pioggia intensa non si risparmia l’allagamento delle gradinate che salgono sul livello superiore, con evidenti rischi di chi deve salire o scendere.

Specialmente i pendolari, che non hanno alternative, nel loro menage quotidiano, chiedono interventi capaci di risolvere questo vulnus, anche perché ci sono circostanze in cui è davvero disagevole riuscire a districarsi nella stazione. Sempre in attesa che Rfi faccia capire dove sia finito il progetto della nuova stazione.