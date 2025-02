Verso la ciclovia adriatica, aperto il cantiere a Rio Vivo

TERMOLI. Il nuovo progetto della ciclovia Adriatica, quello complessivo, che comprenderà chiaramente anche il tratto che sta per essere consegnato definitivamente, comincia a prendere corpo, non solo sulla carta.

Nella zona che segna l’inizio del quartiere di Rio Vivo, parcheggio denominato di “Giorgione”, sono in corso opere di adeguamento propedeutiche proprio alla realizzazione della ciclovia adriatica.

Si tratta di interventi accessori, de valore di poco meno di 230mila euro.

La ciclovia molisana, nel suo complesso vale quasi 24 milioni di euro e parte da Montenero per attraversare i territori di Petacciato, Termoli e arrivare a Campomarino, unendo i tratti di Abruzzo e Puglia.

L’inizio di questa tranche è avvenuto il 12 febbraio scorso, affidata all’esecuzione della ditta Ciclovia soc. cons. arl e come subappalto la Chesi srl.