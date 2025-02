TERMOLI. La dottoressa Alessandra Ruberto confermata presidente dell’Ordine degli Psicologi in Molise.

Lo scorso 31 gennaio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine regionale del Molise. A gran voce gli Psicologi hanno rinnovato la fiducia alla presidente uscente, Alessandra Ruberto, che con la sua squadra, porterà avanti l’amministrazione dell’ente. L’insediamento del nuovo consiglio c’è stato oggi. Un grande successo per la Presidente Ruberto che ha commentato “È una grande gioia per me la riconferma. Sapere che i colleghi hanno apprezzato il nostro lavoro e hanno voluto ridarci la loro fiducia è un grande onore e onere. Porteremo avanti il nostro compito consapevoli delle nostre responsabilità, continueremo il lavoro svolto in questi quattro anni, contribuendo al benessere della comunità molisana e allo sviluppo della nostra professione”. Così ringrazia la Presidente.

Il consiglio è così composto:

Presidente Alessandra Ruberto,

Vicepresidente Antonella Petrella,

Tesoriere Giulia Leonelli,

segretario Fabiola Petrarca.

Consiglieri:

Stefania Praitano,

Michele di Ciocco,

Giovanna Sappracone,

Pasqualina Ritucci,

Paolo Panichella,

Cristina Pontarelli,

Annarita Corsi.