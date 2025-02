Cinque fiere internazionali da “mordere”, l’opportunità in sinergia tra Regione e privati

CAMPOBASSO. È stato pubblicato, in data odierna sui siti istituzionali dell’Arsarp Molise e del Psr Regione Molise, l’Avviso pubblico inerente il Progetto “Promozione Molise 2025” – Misura 3 del PSR Molise 2014/2022 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” -Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” a cui le aziende agroalimentari molisane interessate possono presentare manifestazione d’interesse entro il 21 febbraio 2025.

Progetto approvato dall’Esecutivo regionale cui ha affidato l’attuazione all’Arsarp. Obiettivo principale del Progetto è rendere protagoniste le produzioni agroalimentari di qualità del Molise in alcuni degli eventi di settore più importanti a livello europeo. La partecipazione del Molise e delle imprese agli eventi programmati sarà finalizzata a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali che prevedono il miglioramento del posizionamento di tali prodotti nel mercato interno attraverso la diffusione della conoscenza delle caratteristiche principali di tali prodotti.

Nello specifico, prevede la partecipazione delle imprese molisane alle manifestazioni fieristiche Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile, Bellavita Expo in programma a Varsavia (Polonia) dall’8 al 10 aprile, Tuttofood Milano dal 5 all’8 maggio, Bellavita Expo di Riga (Lettonia) dal 4 al 6 settembre, Anuga di Colonia dal 4 all’8 ottobre. Nell’ambito del Programma è prevista anche la partecipazione ad altri eventi di promozione, fra i quali un evento da organizzare a Dublino, presumibilmente nel mese di giugno. Ad eccezione del Vinitaly, al quale potranno partecipare esclusivamente le imprese vitivinicole molisane, l’adesione a tutti gli altri eventi è riservata a tutte le imprese agroalimentari molisane che producono prodotti in regimi Dop, Igp o Biologici.

“Ancora una volta la Regione Molise è al fianco delle aziende produttrici del nostro territorio con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il meglio delle produzioni agroalimentari di qualità – ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Micone. Lo sforzo della Regione – ha evidenziato l’assessore – è finalizzato a rafforzare la presenza del Made in Molise sui mercati più importanti nel contesto europeo, facilitando l’ingresso anche di quei produttori che fino ad oggi sono rimasti confinati nella nostra regione, ma che sono in possesso di tutte le credenziali, in termini di qualità e quantità dei prodotti, per potersi affermare anche a livello europeo. Crediamo convintamente in questa sfida – ha concluso Micone – però sta ora alle imprese molisane saperla cogliere e riuscire a trarne il massimo dei benefici”.

Le imprese interessate ad aderire al Progetto dovranno compilare ed inviare all’Arsarp, entro il prossimo 21 febbraio, la manifestazione di interesse allegata all’Avviso pubblicato sui siti dell’Arsarp all’indirizzo www.arsarp.it e del Psr Molise 2014/2022 all’indirizzo www.psr.regione.molise.it.