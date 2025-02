L’Ance al fianco delle amministrazioni pubbliche

CAMPOBASSO. È completamente gratuito ed è rivolto ai tecnici delle Amministrazioni Pubbliche il corso di formazione specialistico predisposto dall’Ance nazionale sul Bim (Building Information Modeling), metodo obbligatorio dal 1° gennaio per progettazioni e lavori di importo superiore ai 2 milioni di euro.

Il corso, frutto di un Protocollo d’Intesa firmato dall’Ance e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, è strutturato su 3 livelli (base, intermedio e avanzato) ed è accessibile direttamente dalla piattaforma Syllabus.

Per informare dell’iniziativa, ritenuta utile e necessaria, l’ANCE Molise ha inoltrato questa mattina una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro a tutte le stazioni appaltanti della Regione, trasmettendo anche il link per accedere al percorso.

“Si tratta di un corso professionale in grado di fornire una solida preparazione di base in materia – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – e mira ad offrire una formazione specialistica sulla digitalizzazione degli appalti pubblici, per questo al fianco delle stazioni appaltanti abbiamo informato dell’iniziativa e confidiamo in un’ampia adesione nell’interesse reciproco delle imprese e delle Amministrazioni”.